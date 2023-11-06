Apple, 2023'te yeni bir iPad modeli çıkarmayacak

Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte yeni Mac modellerini ve işlemcilerini tanıttı. Bu durum, Apple'ın 2023 yılında yeni bir iPad modeli çıkarmayacağı anlamına geliyor. Tüm iPad serileri, 2024'te yenilenecek.

Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte yeni Mac modellerini ve işlemcilerini tanıttı. Çok büyük bir ihtimalle teknoloji devinin 2023'teki son etkinliği oldu. Bu durum, Apple'ın 2023 yılında yeni bir iPad modeli çıkarmayacağı anlamına geliyor.

Tüm iPad serileri, 2024'te yenilenecek

2023 yılı Apple için başarıların devam ettiği bir yıl olarak kayda geçti. Şirket, birçok yeni ürünüyle kullanıcılarının karşısına çıktı. Ancak teknoloji devi ilk kez bir yıl içinde hiçbir iPad modeli tanıtmadı. Apple haberleriyle ünlü Mark Gurman, bunun bir nedeninin olduğunu söylüyor.

Kaynak, 2023 yılı içinde artık iPad gelmeyeceğinin kesin olduğunu belirtiyor. Ek olarak şirketin bu konuda büyük planlarının olduğunu belirtti. Habere göre göre Apple 2024 yılında iPad mini, iPad, iPad Air ve iPad Pro serilerinin hepsine ekleme yapacak. Gurman şu ifadelere yer verdi;

Apple daha fazla yeni ürün çıkarmaya çalışabilirdi ancak yenilenen iPad'ler ve AirPod'lar henüz hazır değil. Şirket, 2024 yılı boyunca tüm iPad serisini güncellemeyi planlıyor. 2021'de güncellenen iPad mini dışında bu ürünlerin tümü en son 2022'de güncellendi.

Apple M3 Pro Geekbench skoru sızdırıldı

Öte yandan kaynak tarafından aktarılan tek bilgi bununla da sınırlı değil. Raporda, M3 Ultra işlemcisiyle ilgili detaylar paylaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde M3, M3 Pro ve M3 Max tanıtıldı. Apple ise bu modellerden daha güçlü olan M3 Ultra üzerinde çalışıyor. Ancak teknoloji devi henüz kapsamlı testlerini gerçekleştirmedi. Son olarak Gurman, yeni AirPods'ların da 2024'te geleceğini, yeni AirPods Pro'nun ise 2025'e kadar piyasaya çıkmayacağını söylüyor

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