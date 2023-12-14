Apple, 2. Nesil AirPods Pro USB-C Şarj Kutusunu Satışa Sundu

Apple, tüm cihazlarında ve aksesuarlarında USB-C bağlantı noktasına geçiş yapıyor. Şirket, 2. Nesil AirPods Pro USB-C Şarj Kutusunu piyasaya sürdü. Yeni şarj kutusu Apple Store'da satışa sunuldu.

Bildiğiniz üzere Apple, tüm cihazlarında ve aksesuarlarında kademeli olarak Lightning'den USB-C bağlantı noktasına geçiş yapıyor. Şirket yakın zamanda USB-C bağlantı noktası bulunan yeni bir Apple Pencil'ı piyasaya sürdü ve şimdi de dikkatini AirPods Pro şarj kutusuna verdiği görülüyor. Artık 2. Nesil AirPods Pro USB-C Şarj Kutusu Apple Store'da satışa sunuldu.

2. Nesil AirPods Pro USB-C Şarj Kutusu: 3599 TL!

Apple'ın USB-C geçişi, yeni iPhone 15 serisinin duyurulmasının ardından başladı. Öyle ki standart modeller de dahil olmak üzere serinin tamamında bir USB-C bağlantı noktası bulunuyor. iPhone 15 serisinden önce USB-C bağlantı noktası yalnızca iPad ve MacBook'larda mevcuttu. Ancak şirket, aksesuarlar da dahil olmak üzere tüm cihazlarında yavaş yavaş yeni standardı sunmaya başlıyor.

AirPods Pro'nuz varsa, Apple'ın 3599 TL karşılığında sattığı 2. Nesil AirPods Pro USB-C Şarj Kutusu aracılığıyla onu USB-C uyumlu hale getirebilirsiniz. Apple, Eylül etkinliğinde yeni AirPods Pro 2'yi tanıttı. Ancak halihazırda Lightning kasalı AirPods Pro 2'ye sahip olan müşterilerin yeni USB-C standardına yükseltme seçeneği yoktu. Apple'ın satışa sunduğu bu seçenek de tam bu kullanıcılar için.

Yeni USB-C AirPods Pro kılıfı, USB-C bağlantı noktasının yanı sıra IP54 sertifikasına sahip. Yani toza karşı daha iyi dayanıklılık sunuyor. Bunun yanı sıra yeni ürün, herhangi bir tasarım değişiklikliği getirmiyor. Ayrıca AirPods Pro'nuzun işlevselliğini de geliştirmiyor.

Apple bir ülkede daha yenilenmiş AirPods Pro 2 satmaya başladı!

Belirtildiği gibi Apple, yeni AirPods Pro USB-C kasasını bağımsız bir aksesuar olarak 3599 TL'den satışa sundu. Ayrıca Lightning bağlantı noktasına sahip AirPods Pro şarj kutunuzdan memnunsanız en son sürüme yükseltme yapmanıza gerek olmadığını da belirtmekte fayda var. Yani Apple bu durumda kullanıcıları zorunlu tutmuyor.

AirPods Pro (2. nesil) için MagSafe Şarj Kutusu (USB-C) Özellikleri

UyumlulukAirPods Pro (2. Nesil)Bağlantı TipiUSB-CÇipTam Konum Bulma Özellikli U1 ÇipSesli Bulma ÖzelliğiVar (Hoparlörden ses çalabilme)Dayanıklılık DerecesiIP54 (Toza, tere ve suya dayanıklı)Şarj EdilebilmeApple Watch ve MagSafe şarj aygıtı ile; USB-C veya Qi şarj aygıtıylaAğırlık50,8 gramBoyutlarUzunluk: 45,2 mm, Genişlik: 60,6 mm, Derinlik: 21,7 mm

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