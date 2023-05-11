Ankara'da Elektrikli Araçlar ve Akıllı Şehirler Çalıştayı Düzenlendi

Ankara Kent Konseyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi işbirliğiyle 'Elektrikli Araçlar ve Akıllı Şehirler Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları, riskler-güvenlik ve şehirlerde akıllı ulaşım başlıkları altında üç oturumda farkındalık artırıldı.

Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi işbirliğiyle 'Elektrikli Araçlar ve Akıllı Şehirler Çalıştayı' düzenlendi. Elektrikli araçlar ve akıllı şehirler hakkında farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen çalıştay; elektrikli araçlar ve şarj istasyonları, riskler-güvenlik ve şehirlerde akıllı ulaşım başlıkları altında üç oturumda yürütüldü.

Ankara Kent Konseyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi işbirliği ve 150 kişinin katılımıyla düzenlenen 'Elektrikli Araçlar ve Akıllı Şehirler Çalıştayı' ile elektrikli araçlar ve akıllı şehirler hakkında farkındalığı artırmak, sektörel gelişmeleri takip etmek, teknolojik yenilikleri tanıtmak amaçlandı.

Ev sahibi olarak çalıştayda bir konuşma yapan Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) ve AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şunları kaydetti:

"Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi'mizin çalışmaları kapsamında oluşturduğumuz enerji çalışma grubu ve Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nin öncülüğünde böyle bir çalıştayda sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın bu konudaki hassasiyetini gördünüz. Elektrikli araçlar artık ticaret ve sanayi hayatının vazgeçilmezi haline geldi. Şehirlerimiz kurumsal, fiziksel, ekonomik ve sosyal olarak daha akıllı hale gelmek zorunda. Dünyadaki geri dönüşümün öncüsü olabiliriz siz bunun öncüsü olabilirsiniz. Bu kent bu süreçle ilgili öncü bir kent oldu."

Gün boyu süren çalıştay; elektrikli araçlar ve şarj istasyonları, riskler ve güvenlik ve şehirlerde akıllı ulaşım başlıkları altında üç oturumda yapıldı.