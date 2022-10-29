Android 13 tabanlı One UI 5.0 alan ikinci Samsung modeli belli oldu!

Mayısta düzenlenen I/O 2022 konferansında tanıtılan Android 13, artık kararlı sürümle birlikte Samsung cihazlara gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Galaxy S22 serisine gelen One UI 5.0 kararlı sürümü, yavaş yavaş diğer modellere de dağıtılıyor.

Android 13 tabanlı One UI 5.0, şimdi Galaxy S21 FE'de

Android dünyasının en önemli isimlerinden Samsung, One UI 5.0'in Beta sürümlerini birçok cihazında test etmişti. Geçtiğimiz hafta Galaxy S22 ile açılışı yapan şirket, Android 13 tabanlı One UI 5.0 kararlı sürümünü Galaxy S21 FE modeline getiriyor.

Samsung, önceki dönemlerde yeni çıkan cihazlarına amiral gemisi segmentinde olmasa bile en az 3 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi yayınlayacağının sözünü verdi. Kısa süre önce bu kararını revize eden şirket, yazılım desteği konusunda Apple'a doğrudan rakip olabilmek için bazı üst segment modellerine en az 4 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi vereceğini duyurdu.

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Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi alacak diğer modeller – Güncel liste

Galaxy S serisi

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note serisi

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A03s

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03

Galaxy M serisi

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M22

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F serisi

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Xcover serisi

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S8++ Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)