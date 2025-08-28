Anadolu Üniversitesi, Uluslararası Yayıncılıkta Yeni Adım Attı

Anadolu Üniversitesi, uluslararası ölçütlere uygun akademik yayınları ve dergileri, "Anadolu University Press (AUPress)" markasıyla kurduğu yayınevi üzerinden paylaşacak.

Bilimsel nitelikte ilk kez kaleme alınan ve özellikle yabancı dilde hazırlanan kitapların hakemlik sürecinden geçirilerek yayınlanacağı Anadolu Üniversitesi Yayınevi'nin tanıtımında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitelerinin, eğitim ve akademik yayınlarının yanı sıra bulunduğu ilden başlayıp ülkesine ve dünyaya sosyal sorumluluk kapsamında katkılar sunması gerektiğini söyledi.

Adıgüzel, Anadolu Üniversitesinde akademisyenlerin ürettikleri yayınların dünyanın en güçlü yayınevleri tarafından kitaplara ve kitap bölümlerine dönüştüğünü kaydederek, şöyle konuştu:

"Biz bu akademik anlamda değerli, etkisi yüksek yayınların dünyadaki bütün akademisyenler tarafından Anadolu Üniversitesi logosu altındaki bir yayınevinden de yapılmasını istiyoruz. 'Anadolu University Press' markası sadece Anadolu Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin yayınlarını dünyayla paylaşmayla sınırlı olacak bir yayınevi değil. Dünyadaki etkili akademisyenlerin kaliteli yayınlarını, akademik bir çıktıya dönüştürmeyi hedefleyen bir yayınevinin açılışını yapıyoruz. Yayınevimizdeki yayınlanacak bilimsel çıktılar, sadece sosyal bilimlerle sınırlı olmak durumunda değil. Akademik değeri olan bütün yayınlara, yayınevimiz çerçevesinde yer vereceğimizi paylaşmış olayım."

"Anadolu Üniversitesinin markasıyla yayınlanan 19 bilimsel akademik dergisi var"

Prof. Dr. Adıgüzel, 2024 yılında üniversitedeki akademisyenlerinin 2 bin 909 akademik çıktı ürettiğini belirtti.

Dünyadaki başarılı akademisyenlerin yayınlarını, Anadolu University Press olarak yayınlamaya talip olduklarını anlatan Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Bunun çalışmalarına 2025 yılının başında başladık. Şu anda dünyanın her yerinden akademisyenlerin başvuru yapabilecekleri bir yazılım geliştirildi. Dergilerimize makale yollayabilecekleri dijital platformlardaki altyapı oluşturuldu. Bu platform altında sadece kitaplar da değil dergilerimiz de yer alacak. Şu anda Anadolu Üniversitesinin markasıyla yayınlanan 19 bilimsel akademik dergisi var. Yıl sonuna kadar da bu dergi sayımız yaklaşık 25'e çıkmış olacak."

Yayınevinin sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Erdem Erdoğdu ise ilk kez kaleme alınmış eserlere bu yayınevinin altında yer vereceklerini vurguladı.

Toplantıda, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç ve diğer ilgili akademisyenler de yer aldı.