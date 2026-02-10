Anadolu Üniversitesi SODİGEM'den sosyal medya, dijital güvenlik ve yapay zeka konularında çalışma

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), 2025 yılı boyunca dijital dünyanın sunduğu fırsat ve risklere karşı toplumu bilinçlendiren çok yönlü çalışmalar ortaya koydu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, merkez, akademik üretimden saha eğitimlerine, yapay zeka ve siber güvenlikten dijital şiddetle mücadeleye uzanan faaliyetleriyle hem üniversite içinde hem de toplum genelinde güçlü bir etki oluşturdu.

2025 yılı içerisinde SODİGEM tarafından çocuklardan ebeveynlere, öğretmenlerden üniversite öğrencilerine kadar geniş bir hedef kitleye yönelik panel, seminer, söyleşi ve eğitim programları gerçekleştirildi.

Yapay zeka, siber güvenlik, dezenformasyon, dijital mahremiyet, çevrim içi şiddet ve kişisel verilerin korunması gibi güncel başlıklar, farklı kurumlarla kurulan iş birlikleri sayesinde toplumun her kesimine ulaştırıldı.

Uluslararası düzeyde akademik üretim yapıldı

Merkez, yalnızca toplumsal farkındalık çalışmalarıyla değil uluslararası düzeyde akademik üretimiyle de öne çıktı. SODİGEM tarafından yayımlanan uluslararası hakemli "Digital Security and Media (DISEM)" dergisi, 2025 yılında iki sayısıyla akademik yayın hayatını başarıyla sürdürdü.

Bunun yanı sıra SSCI Q1 düzeyindeki dergilerde yayımlanan makaleler, uluslararası kitaplar ve kitap bölümleri, merkezin dijital güvenlik ve eğitim teknolojileri alanındaki bilimsel görünürlüğünü güçlendirdi.

2025 yılında tamamlanan ve yürütülen projeler arasında sanal gerçeklik destekli ilk yardım eğitimi ve çocuklar ile gençleri dijital risklere karşı korumayı hedefleyen sosyal sorumluluk projeleri öne çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen ortak çalışmalar, SODİGEM'in üniversite-toplum işbirliği vizyonunu somut çıktılara dönüştürdü.

Merkezin Müdürü Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Serap Uğur'un akademik ve toplumsal katkılarıyla şekillenen bu çalışmalar, merkezin dijital çağda güvenli, etik ve bilinçli bireyler yetiştirme misyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü gösterdi.

Merkez, yürüttüğü çalışmalarla, dijital güvenliğin yalnızca teknik bir konu değil eğitim, etik, toplumsal farkındalık ve insan haklarıyla doğrudan ilişkili bir alan olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof.Dr. Kurt, merkezin gelecek döneme ilişkin hedeflerini şu ifadelerle değerlendirdi:

"Dijitalleşmenin hızlandığı bu dönemde sosyal medya, yapay zeka ve dijital güvenlik alanları artık yalnızca akademik değil doğrudan toplumsal bir sorumluluk alanı haline geldi. SODİGEM olarak önümüzdeki süreçte ulusal ve uluslararası proje sayımızı artırmayı, özellikle çocuklar, gençler, öğretmenler ve ailelere yönelik uygulamalı eğitim modellerini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yapay zeka, sanal gerçeklik, dijital şiddetle mücadele, veri güvenliği ve etik konularında daha fazla saha çalışması, sertifika programı ve disiplinlerarası araştırma yürütmeyi planlıyoruz. Üniversite-kamu-sivil toplum işbirliklerini güçlendirerek dijital dünyada güvenli, bilinçli ve güçlü bireyler yetiştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz."