AMD, Yeni Ryzen Pro 8000 ve 8040 Serisi İşlemcileri Tanıttı

AMD, daha önce Ryzen 8040 serisi mobil işlemcilerle yapay zeka işlevleri için büyük bir performans iyileştirme imkanı sundu. Şimdi ise aynı işlemcilerin Pro versiyonları ile karşımızda. Aynı zamanda AMD masaüstü için de yeni 8000 serisi Pro işlemcileri tanıttı. İşte yapay zeka entegrasyonu ile karşımıza çıkan yeni AMD Pro 8000 ve 8040 serisi işlemciler.

AMD Ryzen Pro serisi 8000 ve 8040 ile yapay zekaya kavuştu

Intel ile sürdürdüğü rekabette yapay zeka ile ön plana çıkmaya çalışan AMD, yapay zeka trendini gerisinde kalmadı. Bu anlamda daha önce yapay zeka işlemleri 16 çekirdekli NPU birimi ile karşımıza çıkan AMD, bu işlemcileri Pro versiyona da taşıdı.

İş bilgisayarları için sunulan bu yeni işlemciler, önceki nesillere göre çok daha fazla yapay zeka işlem gücü sunuyor. Bu anlamda Zen 4 mimarisi ile gelen yeni işlemciler ayrıca yapay zeka desteği için 16 ve 12 çekirdekli bir NPU birimine sahip. Bu NPU birimleri 12 ve 16 TOPS arasında yapay zeka işlem gücüne sahip.

AMD, Ryzen 8000 ve 8040 serisi Pro işlemcilerde profesyonel kullanıcılar için bazı önemli özellikler de sunuyor.

AMD, Windows 11 PC'ler için entegre Microsoft Pluton güvenlik işlemcisine sahip. Bu da kullanıcıları her alanda daha fazla kişisel bilgileri korumasını sağlayan donanımsal bir koruma da sağlıyor.

AMD, 2024'ün sonuna kadar 150'den fazla yapay zeka destekli ISV'nin Ryzen AI deneyimlerini etin hale getirmeyi planlıyor. ISV yani bağımsız yazılımcıların AMD Ryzen AI üzerinde geliştirdikleri özel yazılımlar anlamına geliyor. Bu da kullanıcıların AMD'ye özel yapay zeka yazılımlarını deneyimlemesini sağlayacak.

AMD, güvenlik açısından Microsoft Pluton dışında da Pro işlemciler için yazılımsal anlamda da çok katmanlı bir güvenlik inşa ediyor. Buna göre profesyonel kullanıcılar karmaşık saldırılara karşı da korunmuş olacak.

AMD Ryzen Pro 8000 masaüstü işlemciler ve teknik özellikleri

ModelCores/ThreadsBoost / Base FrekansTotal CachecTDPRyzen AIAMD Ryzen 7 PRO 8700G8C/16TUp to 5.1GHz/ 4.2GHz24MB45-65WAvailableAMD Ryzen 7 PRO 8700GE8C/16TUp to 5.1GHz/ 3.65GHz24MB35WAvailableAMD Ryzen 5 PRO 8600G6C/12TUp to 5.0GHz/ 4.35GHz22MB45-65WAvailableAMD Ryzen 5 PRO 8600GE6C/12TUp to 5.0GHz/ 3.90GHz22MB35WAvailableAMD Ryzen 5 PRO 8500G6C/12TUp to 5.0GHz/ 3.55GHz22MB45-65WN/AAMD Ryzen 5 PRO 8500GE6C/12TUp to 5.0GHz/ 3.40GHz22MB35WN/AAMD Ryzen 3 PRO 8300G4C/8TUp to 4.90GHz/ 3.45GHz12MB45-65WN/AAMD Ryzen 3 PRO 8300GE4C/8TUp to 4.90GHz/ 3.50GHz12MB35WN/A

Tabii ki AMD Ryzen Pro 8000 ve 8040 serisinde yer alan tüm işlemcilerde yapay zeka desteği yer almıyor. Bu anlamda mobil 8040 serisinde Ryzen Pro 5 8540U işlemcisinde yapay zeka desteği yok. Masaüstü Pro versiyon olan 8000 serisinde ise PRO 8500G, 8500GE, 8300G, 8300GE serisi işlemcilerde de yapay zeka desteği bulunmuyor.

AMD Ryzen Pro 8040 serisi mobil işlemciler ve teknik özellikleri