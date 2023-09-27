Segmentin en güçlü el oyun bilgisayarlarından olan ROG Ally serisine daha uygun fiyatlı bir model eklendi. Asus'un yeni el oyun bilgisayarı ROG Ally, AMD Ryzen Z1 Extreme işlemciden sonra Ryzen Z1 işlemcili olarak da satışa sundu. Yeni nesil el oyun bilgisayarı yüksek oyun performansı ve geniş oyun kitaplığıyla dikkat çekiyor. Yeni işlemcisi seçeneğiyle ROG Ally, ASUS e- Store'dan satın alınabiliyor. İşte detaylar…

Segmentin en güçlü el oyun bilgisayarlarından olan ROG Ally serisine daha uygun fiyatlı bir model eklendi. Asus'un yeni el oyun bilgisayarı ROG Ally, AMD Ryzen Z1 Extreme işlemciden sonra Ryzen Z1 işlemcili olarak da satışa sundu. Yeni nesil el oyun bilgisayarı yüksek oyun performansı ve geniş oyun kitaplığıyla dikkat çekiyor. Yeni işlemcisi seçeneğiyle ROG Ally, ASUS e- Store'dan satın alınabiliyor. İşte detaylar…

AMD Ryzen Z1 İşlemcili Asus ROG Ally satışa çıktı

ASUS Republic of Gamers'ın (ROG) yeni Windows 11 oyun el bilgisayarı ROG Ally, satışa sunduğu günden bu yana segmentinde sınırları yeniden çizmeyi başardı. İlk etapta son teknoloji AMD Ryzen Z1 Extreme işlemciyle satışa sunulan Ally, AMD Ryzen Z1 işlemciyle de oyun severlerin karşısına çıktı.

Hareket halindeyken Full HD (FHD) oyun deneyimi, yüksek oyun performansı sunan ve geniş oyun kitaplığıyla öne çıkan cihaz, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Windows 11 ile desteklenen Ally'de herhangi bir platformdan herhangi bir oyunu oynayabiliyorken, kutudan çıkar çıkmaz üç aylık Xbox Game Pass Ultimate de oyun severlere sunuluyor.

Uygun fiyatlısı da geldi: Ryzen Z1 işlemcili Asus ROG Ally satışa çıkıyor!

Z1 Extreme donanımlı ROG Ally ile aynı kasa, ekran, depolama alanı ve soğutma sistemine sahip yeni ROG Ally, güçlü performansıyla oyunseverlerin gözdesi olacak. Zen 4 mimarisi üzerine inşa edilen Ryzen Z1, RDNA 3 grafik bilgi işlem birimleriyle eşleştirilmiş altı çekirdekli, 12 iş parçacıklı bir işlemciden oluşuyor.

Ayrıca olağanüstü oyun performansı için AMD'nin FSR ve RSR gibi yükseltme teknolojilerine tam destek sağlıyor. Zero Gravity termal sistemi sayesinde cihazda ısınma sorunu yaşanmıyor. Ally 16 GB LPDDR5 6400 MHz bellek, 512 GB PCIe Gen 4 depolama ve depolama kapasitesini genişletmek için bir UHS-II microSD kart yuvasıyla donatılmış durumda. WiFi 6E desteği, sıkışık ağlarda bile son derece sağlam bir bağlantıda kalmasını sağlıyor.

FreeSync Premium desteğine sahip 120 Hz FHD (1080p) panel, oyunculara hızlı oyunlarda olağanüstü hareket netliği sağlıyor. 500 nit parlaklığa sahip ekranıyla oyuncuların iyi aydınlatılmış alanlarda da rahat oyun oynamasına olanak tanıyor ve dokunmatik ekran işlevi, Windows masaüstünde sorunsuz gezinmeye olanak tanıyor.

ROG Ally Ryzen Z1, evinde güçlü bir bilgisayar isteyenlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte tasarlandı. XG Mobile harici GPU ekosistemine bağlanabilen cihazda ek USB-C bağlantı noktaları ve ekran çıkışları bulunuyor. Bunun yanı sıra XG Mobile, NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU desteği Ally'yi taşınabilir bir oyun makinesinden gerçek bir AAA özellikli bir bilgisayara dönüştürüyor.

Microsoft Windows işletim sistemi için özel olarak tasarlanan ROG Ally, Steam, EA uygulaması, Xbox Game Pass, Epic Games Store, GOG ve diğer oyun kütüphaneleri için tam destek sağlıyor. Ayrıca ROG Ally, 3 aylık Xbox Game Pass Ultimate koduyla birlikte geliyor ve oyunculara kutudan çıktığı anda yüzlerce oyuna erişim sağlıyor.

Starfield gibi AAA oyunlarına ilk günden ücretsiz olarak erişim sağlayan cihaz kullanıcıları Xbox Game Pass Ultimate'ın geniş kitaplığındaki diğer muhteşem oyunları da keşfetme şansı buluyor. Yeni işlemcisiyle ROG Ally, ASUS e-Store'dan satın alınabiliyor.