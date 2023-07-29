AMD'nin yeni üyesi Radeon RX 7900 GRE tanıtıldı

AMD'nin yeni masaüstü grafik kartı Radeon RX 7900 GRE, Çin'de tanıtıldı ve küresel olarak satışa sunulacak. RX 7900 GRE, RX 7900 XT'nin küçültülmüş bir versiyonudur ve bazı özelliklerde azalmalar mevcuttur. Kart, 1440p çözünürlükte performans sunmayı hedeflemektedir.

AMD'nin yeni üyesi Radeon RX 7900 GRE masaüstü grafik kartı tanıtıldı. İlk olarak Çin'de duyurulsa da kart, küresel olarak da satışa sunulacak gibi görünüyor. RX 7900 GRE ibaresindeki GRE, Golden Rabbit Edition (Altın Tavşan Sürümü) anlamına gelir. RX 7900 XT'nin küçültülmüş bir versiyonudur. Yani GPU'da bazı küçük azalmalar ve bellekte önemli ölçüde azalmalar mevcuttur.

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Radeon RX 7900 XT'nin 84 bilgi işlem birimiyle karşılaştırıldığında, 7900 GRE'de 80 adet bulunuyor. Oyun frekansı (oyun oynarken beklenen GPU saat hızı) ise 2000 MHz'den 1880 MHz'e düşüyor. 7900 XT'deki 20 GB 20 Gbps 320 bit bellek, 16 GB 18 Gbps 256 bit'e düşüyor ve bu da bellek bant genişliğinin 800 GB/sn'den 576 GB/sn'ye düşmesine neden oluyor. Ayrıca 7900 XT'deki 315W TDP değeri de bu kartta 260W olarak karşımıza çıkıyor.

AMD, 7900 GRE'yi 4K yerine 1440p kart olarak konumlandırıyor. Şirketin pazarlama materyali ayrıca onu 6800 XT'nin halefi olarak gösteriyor ve ikisi doğrudan karşılaştırılıyor. Bu da RTX 4070 ile benzer performansa sahip olması gerektiği anlamına geliyor. Üç fanlı soğutma sistemi ile karşımıza çıkan yeni kartın ABD'de 649 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı.

Bu fiyata bakacak olursak AMD, yeni fiyatlandırma politikası ile RTX 4070'i hedeflemiş durumda. Nvidia, RTX 4070'e 599 dolar fiyat biçse de kartın birçok versiyonu yaklaşık 650 dolara satılıyor. Referans bir AMD modeliyle birlikte PowerColor, Sapphire ve XFX türevleriyle de sunulacak olan kart 28 Temmuz'da Çin'de satışa çıktı. Ancak küresel olarak ne zaman satışa sunulacağı ve aynı isme sahip olup olmayacağı konusunda bir bilgi yok.

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Radeon RX 7900 GRE özellikleri