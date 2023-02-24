AMD Adrenalin 23.2.2 sürücüsü yayınlandı: İki oyun daha optimize edildi!

AMD Radeon grafik kartları için AMD Adrenalin 23.2.2 sürücüsü yayınlandı. Birçok oyunda optimizasyon çalışmaları yapıldı.

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden AMD, yayınladığı yazılım güncellemeleri ile Radeon Grafik kartlarını güncel tutmaya devam ediyor. Son olarak 2 oyuna optimizasyon getiren AMD Adrenalin 23.2.2 sürücüsü yayınlandı.

AMD Adrenalin 23.2.2 sürücüsü yayınlandı!

AMD, her yeni sürüm ile oyun deneyimini yükseltmeye devam ediyor. AMD Adrenalin 23.2.2 sürücüsünün güncelleme notlarına baktığımızda optimizasyon çalışması yapılan oyunların yanı sıra, birçok can sıkan hatanın da çözüme kavuştuğunu görüyoruz.

Atomic Heart ve Company of Heroes 3 için optimizasyon çalışmaları yapıldı. Bu, Radeon Grafik kartı ile söz konusu oyunlarda daha yüksek performans alacağınız anlamına geliyor. Öte yandan AMD Radeon RX 6700 XT ve birkaç grafik kartında görülen, film izlediğiniz sırada pencere hareket ettirildiği zaman oluşan görüntü bozulması sorunu çözüldü.

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AMD Adrenalin 23.2.2 güncelleme notları

Company of Heroes 3 (4K) oyunu için yapılan optimizasyon çalışmaları

RX 7900XTX – yüzde 13 performans artışı

RX 7900XT – yüzde 14 performans artışı

RX 6950XT – yüzde 9 performans artışı

RX 6800XT – yüzde 9 performans artışı

RX 6650XT – yüzde 7 performans artışı

Çözülen Sorunlar

AMD Ryzen 7 6800U ve diğer AMD Ürünlerinde Netflix penceresi taşındığında veya simge durumuna küçültmeden tam ekrana getirildiğinde olan kısa süreli bozulma.

Maksimum kodlama bit hızının bazı uygulamalarda 100 Mbps ile sınırlandırılması.

Bazı dizüstü bilgisayarlarda sürücü yükseltmesinden sonra AMD Hata Raporu Aracı penceresinde sistemin çalışmayı durdurması.

Işın izleme ayarları etkinken Hitman 3 oynandığında meydana gelen uygulama çökmesi.

Valve Index VR başlığının Radeon RX 7000 serisi kartlarda 144 Hz yenileme hızı ayarıyla boş bir ekran göstermesi.

Film veya dizi izlerken AMD Radeon RX 6700 XT ve bazı kartlarda pencere hareket ettirildiğinde bozulma olması.

Ryzen işlemciler kullanan Radeon RX 6000 serisi grafik kartlarında DirectX 11 tabanlı oyun oynanırken durumsal performans düşüş olması.

Bilinen Sorunlar

Radeon RX 7000 serisi kartlarda, bazı yüksek çözünürlüklü ve yüksek yenileme hızlı ekranlar kullanıldığında "yüksek boşta kalma gücü" olabilir.

Radeon RX 7000 serisi kartlarda bazı ekran yapılandırmalarında, hem oyun oynadığınız hem de video izlediğiniz sırada videoda takılma veya performans düşüşü olabilir.

FIFA 23'te Premium Altın Paketleri açarken uygulama çökmesi hatası olabilir.

Radeon RX 7000 serisi kartlar, bazı sanal gerçeklik oyunlarında beklenenden daha düşük performans gösterebilir.

Radeon RX 6700 XT ve bazı grafik kartlarında video ile oyun pencereleri arasında geçiş yaparken kısa süreli görüntü bozulmaları meydana gelebilir.

Radeon RX 6000 serisi kartlarda ışın izleme etkinleştirildiği sırada Returnal oyununda bozulmalar olabilir.

AMD Adrenalin 23.2.2 sürücüsünü buraya tıklayarak indirebilirsiniz. AMD'nin resmi sunucuları üzerinden indirilecektir.