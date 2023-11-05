Oyun bilgisayarları ve aksesuarlarıyla tanınan Alienware, 5 metre uzunluğunda bir klavye ve mouse geliştirdi. Bu mekanik oyun seti, Dota 2 oynamak için tasarlandı.

Oyun bilgisayarları ve aksesuarlarıyla tanınan Alienware, oyuncular için ilginç bir denemede bulundu. 5 metre uzunluğunda bir klavye ve mouse geliştirdi. Tamamen işlevsel olan bu mekanik oyun seti, Dota 2 oynamak için tasarlandı.

Alienware'den rekorlar kitabına girecek büyüklükte klavye ve mouse

Alienware mühendisleri, şirketin AW420K mekanik klavyesi ve AW720M oyun mouse'unu çok daha büyük hale getirerek sosyal medyada viral olmayı başardı. Mühendisler, ürünlerin gerçek halini tarayarak normal boyutlarının 14 katına kadar büyüttü. Bunun sonucunda ise her biri neredeyse ayak uzunluğunda tuşlar ortaya çıktı.

Büyük boyutlu klavye ve mouse'un yapımı için yoğun bir mesai harcandı. Ürünün orijinalini yansıtan mekanik tuş anahtarları için PVC kaplı özel bakır bileşenler üretildi. Ekstra büyük 84 tuşun her biri, gerçekçi tıklama sesi için metal bir ölçüm bandına yer veriyor. Boşluk tuşu tek başına neredeyse 10 kilo ağırlığında ve 3D baskısı üç gün sürdü.

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Alienware, işlevselliğini göstermek için bir Dota 2 e-spor takımına da sponsor oldu. Beş oyuncuyu devasa klavye ve mouse'u kullanmaları için görevlendirdi. Yayınlanana videoda, Paint uygulamasında temel çizimlerin yapılabildiği ve dakikada altı kelime yazılabildiği görülüyor.

Eğitim sonrasında ise takım oyumcuları, Dota 2'de botlarla bir maça çıktı. Oynanışı kolay olmasa da, beş kişinin iş birliğinde maç kazanıldı.

Alienware'in bu ürünü prototip olarak geliştirildi. Yani herhangi bir yerden satın almak mümkün olmayacak. Ancak şirket, 5 metre uzunluğunda klavyesiyle Dota 2'de sınırların zorlanabileceğini gösterdi.