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Alfa Romeo Milano'nun yeni ismi ne oldu?

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Alfa Romeo, geçtiğimiz yıl tanıtımını gerçekleştirdiği elektrikli otomobili Milano'nun ismini Junior olarak değiştirdi.

Geçen yıl en yeni elektrikli modeli Milano ile adını duyuran Alfa Romeo, geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımını gerçekleştirmişti. Şimdi ise yeni bir isim değişikliği yaptığını duyurdu. Peki Milano'nun yeni ismi ne oldu?

Alfa Romeo'nun Milano'su Junior oldu!

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo en yeni elektrikli otomobili Milano'yu geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Geçen günlerde ise ilk tanıtımını gerçekleştiren Milano, 410 kilometreyi aşan menzili, Hibrit versiyonu Milano İbrida ise 136 beygir gücündeki 48-V Hibrit VGT motoru vb. özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise hükümet ile yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle isim değişikliğine gitme kararı aldı.

Hükümetin isim değişikliği talebinin nedeni ise Milano'nun Polonya'da üretiliyor olması. Bundan dolayı hükümetin sert eleştirilerine maruz kalan Alfa Romeo, Milano ismini Junior olarak değiştirdiğini duyurdu. Bunun hakkında açıklamada bulunan Ticaret ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso "İsmi Milano olan bir otomobil Polonya'da üretilemez." diyerek bu eleştirileri doğruladı ve bunun yasalara aykırı olduğunu belirtti.

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Tüm bu eleştirilerin üzerine Alfa Romeo şirketi ise "Milano isminin tüm yasal gerekliliklere uyduğuna ve yeni bir otomobilin isminden daha önemli güncel konuların mevcut olduğuna inansak da, Milano isminin Alfa Romeo Junior olarak değiştirilmesine karar verdik" açıklamasında bulunarak, uzlaşmaya gittiğini göstermiş oldu.

Şirket Milano isminin Alfa Romeo markasının doğduğu kente saygısından dolayı seçildiğini ve halk arasında yapılan anket sonucu belirlendiğini vurgulasa da bu değişikliğin önünü alamadı. Ayrıca Junior ismi de ankette en çok oy alan isimler arasındaydı.

İtalyan basını ise hükümetin iddiasının aksine böyle bir yasal kısıtlamanın olmadığını belirtti. Stellantis de bu görüşe katılarak ayrıca hükümete bedava reklam için teşekkür etti. Zaten Stellantis grubu bazı fabrikaları yurt dışına taşıma kararı sebebiyle hükümetle anlaşmazlıklar yaşıyordu.

Çünkü Stellantis'in üretimi yurt dışına kaydırması hükümete göre vergi kaybına yol açıyordu. Şirket ise İtalya'da yeterli elektrikli otomobil üretimi teşvikinin olmadığını öne sürerek, bu yönde hareket ettiğini savunuyor. Fakat tüm bunlara rağmen isim değişikliği kaçınılmaz bir son olmuş durumda.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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