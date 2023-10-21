Alan Wake 2 için açıklanan PC sistem gereksinimleri hayranlar arasında heyecan yarattı

Alan Wake 2 için önerilen PC sistem gereksinimleri açıklandı ve hayranlar arasında heyecan yarattı. Oyunu ışın izleme ile tam olarak deneyimleyebilmek için en az RTX 4070 GPU'ya sahip olmanız tavsiye ediliyor, bu da önemli bir yükseltme anlamına geliyor. Ayrıca, optimum performans için 90 GB depolama alanına sahip bir SSD öneriliyor.

Alan Wake 2 için önerilen PC sistem gereksinimleri açıklandı ve hayranlar arasında heyecan yarattı. Oyunu ışın izleme ile tam olarak deneyimleyebilmek için en az RTX 4070 GPU'ya sahip olmanız tavsiye ediliyor, bu da önemli bir yükseltme anlamına geliyor. Ayrıca, optimum performans için 90 GB depolama alanına sahip bir SSD öneriliyor.

Alan Wake 2'nin minimumu bile zorlayacak PC sistem gereksinimleri

Işın izlemeyi tercih etmeyenler için 1440p çözünürlük öneriliyor. GPU gereksinimleri 8 GB VRAM'e sahip bir GeForce RTX 3060 veya Radeon RX 6600 XT'dir. DLSS/FSR 2 ise dengeli olarak ayarlanmalı. İşlem gücü açısından, 16 GB RAM ile birlikte bir Ryzen 3700X veya i7 10700 CPU tavsiye ediliyor.

Işın izlemeyi açmak 1080p çözünürlüğe geçmeyi gerektiriyor. Bu durumda da önerilen GPU 12 GB VRAM'e sahip bir GeForce RTX 4070 olarak değişiyor ve DLSS/FSR 2 kaliteye ayarlanmalı diye tavsiye ediliyor. CPU ve RAM özellikleri, ışın izleme olmayan yapılandırmadaki ile aynı kalır.

Dolar 5 TL'ye düşmüş gibi: Epic Games'te Cadılar Bayramı İndirimleri başladı!

Işın izleme etkinken 4K/60 fps'ye ulaşmak isteyen oyuncular için Remedy, piyasanın önde gelen seçeneklerinden biri olan pahalı GeForce RTX 4080 kartını öneriyor. Bazı hayranlar ulaşması zor sistem gereksinimleriyle ilgili endişelerini dile getirirken, diğerleri Alan Wake 2'nin bu oyun neslinde görsel olarak öne çıkmaya hazır olduğunu kabul ederek sesini çıkarmadı.

Alan Wake 2 PC önerilen sistem gereksinimleri:

Ray Tracing Olmadan ÖnerilenlerRay Tracing ile ÖnerilenlerÇözünürlük1440p1080pEkran Kartı (GPU)GeForce RTX 3060 / Radeon RX 6600 XTGeForce RTX 4070VRAM8 GB12 GBDLSS/FSR 2DengeKaliteİşlemci (CPU)Ryzen 3700X veya i7 10700Ryzen 3700X veya i7 10700RAM16 GB16 GBDepolama90 GB SSD90 GB SSD

Ulaşması zor sistem gereksinimleriyle birlikte Alan Wake 2'nin olağanüstü bir görsel deneyim sunması bekleniyor. Oyun 27 Ekim'de PS5, Xbox Series X|S ve PC'de satışa sunulacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerin