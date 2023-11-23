Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş'in girişimleri ile Extrem Networks adlı teknoloji şirketinden 11 milyon TL değerinde yapay zeka destekli kablosuz wifi cihazları hibe alınmasını sağlandı. Bu sayede kampüsün her yerinde ücretsiz internet erişimi sağlanacak.

Adıyaman Üniversitesi'ne 11 milyon TL değerinde yapay zeka destekli kablosuz wifi cihazları hibe edildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş'in girişimleri ile Extrem Networks adlı teknoloji şirketinden 11 milyon TL değerinde yapay zeka destekli kablosuz wifi cihazları hibe alınmasını sağlandı. Bu sayede kampüsüsün her yerinde ücretsiz internet erişimi sağlanacak.

Rektör Kelleş konuyla ilgili açıklamasında, "Görüşmelerimiz neticesinde Extreme Networks, Türkiye'deki iş ortağı Bilgi ve İletişim Şirketi IFOKS Teknoloji A.Ş. aracılığıyla Üniversitemize piyasa değeri yaklaşık 11 milyon TL olan 800 adet yapay zeka tabanlı, tek merkezden yönetilebilen ve internet erişim hızı ile kapasitesini önemli ölçüde arttıran Access Point (Erişim Noktası) cihazlarını 5 yıllık lisanslarıyla birlikte bağışlandı. Bu hibe sayesinde öğrencilerimizin ve akademik/idari personelimizin kablosuz internet erişim ihtiyacı güçlendirilerek sağlanmış olacak.

Başta Extreme Networks Türkiye Ülke Müdürü Sn. Hakan Olgunsoy, IFOKS Teknoloji A.Ş. CEO'su Nihat Önal ve Genel Koordinatör Melih Somel olmak üzere, Extreme Networks ve IFOKS Teknoloji A.Ş. ailesine, akademik/idari personellerimiz ve öğrencilerimiz adına hassaten teşekkür ediyorum.

Bu hususta emeği geçen Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sn. Hüseyin Kutlu ve çalışma arkadaşlarına bilhassa teşekkür ederim" dedi. - ADIYAMAN