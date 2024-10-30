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Adıyaman'da öğrencilerin teknolojik gelişimine büyük destek

Adıyaman'da öğrencilerin teknolojik gelişimine büyük destek
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Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Tencent'in popüler mobil oyunu PUBG Mobile, Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesinde bulunan İnlice İmam Hatip Ortaokulu'nda 25 bilgisayardan oluşan laboratuvar oluşturdu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve bilgisayar laboratuvarının açılışının aynı haftaya denk gelmesi nedeniyle öğrenciler çifte bayram yaşadılar.

Türkiye'de ve dünyada her yaştan insanın büyük ilgi gösterdiği ünlü teknoloji şirketi Tencent'in popüler mobil oyunu PUBG Mobile, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. PUBG Mobile tarafından Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesinde bulunan İnlice İmam Hatip Ortaokulu'nda 25 bilgisayardan oluşan laboratuvar oluşturuldu. Bilgisayar laboratuvarı sayesinde Adıyamanlı öğrencilerin teknolojiye erişiminin kolaylaştırılması ve eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Açılış töreninde konuşan İnlice Belediye Başkanı Abuzer Yakan, Tencent'in eğitime sunduğu bu desteğin gençlerin geleceği için büyük bir yatırım olduğunu belirterek, "PUBG Mobile'ın katkıları sayesinde öğrencilerimiz teknolojiye daha kolay erişebilecek ve daha geniş bir vizyona sahip olacak" dedi.

Adıyaman'da öğrencilerin teknolojik gelişimine büyük destek

Tencent Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu ise, Adıyamanlı öğrencilerin gözlerindeki mutluluğun çok değerli olduğunu ifade ederek, "Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Adıyaman'ın İnlice beldesinde gözleri umutla geleceğe bakan çocuklarımız, bizim için büyük bir değere sahiptir. Tencent ailesi olarak ülkemizin yarınlarını inşa edecek gençlerimiz için daha önce hayata geçirdiğimiz projeler gibi yeni projeler geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Eğitime ve çocuklarımızın geleceğine yapılan her yatırım, ülkemizin yarınlarını daha aydınlık kılacaktır. Bu projelerle teknolojiye erişimi artırarak gençlerimizi geleceğin dünyasına en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Teknoloji

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