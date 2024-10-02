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Adana'da TEKNOFEST'te Bilim Sokağı Etkinlikleri Çocukları Bekliyor

Adana'da TEKNOFEST'te Bilim Sokağı Etkinlikleri Çocukları Bekliyor
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Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te, 6-14 yaş grubu çocuklara yönelik 'Bilim Sokağı Etkinlik Alanı' açıldı. Atölyelerde teknoloji, doğa bilimleri, astronomi gibi çeşitli konularda eğitimler veriliyor.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) oluşturulan "Bilim Sokağı Etkinlik Alanı"ndaki atölyelere katılan çocuklar, hem yeni bilgiler öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festivalde T3 Vakfınca oluşturulan "Bilim Sokağı Etkinlik Alanı"nda, 6-14 yaş grubundan çocuklara yönelik eğlenceli ve öğretici çalışmalar yapılıyor.

Alanda teknoloji, doğa bilimleri, astronomi, havacılık, tarım teknolojileri, matematik, girişimcilik, tasarım, kişisel gelişim, kimya ve insan bilimlerinin de olduğu 20 farklı atölyede çocuklara eğitim veriliyor.

Ziyaretçiler, "Pisagor'un adalet kulesi", "Koordinasyon" ve "Sonsuz ayna" gibi etkinliklerde hem eğleniyor hem de yeni bilgiler öğreniyor.

T3 Vakfı Eğitim ve AR-GE Koordinatör Yardımcısı Melek Yaşar, AA muhabirine, atölyelerde 40 eğitmenin görev aldığını söyledi.

Her atölyede günlük 500 öğrenci ağırlayacaklarını belirten Yaşar, "T3 Vakfı olarak çocuklarda bilim ve teknoloji alanında farkındalık yaratmak istiyoruz. Çocukların hangi konulara ilgisi varsa keşfetmelerini sağlamak için farklı atölyeler kurduk." dedi.

Ziyaretçilerden 7. sınıf öğrencisi Ecrin Armağan da tarım teknolojileri atölyesinin ilgisini çektiğini anlattı.

8. sınıf öğrencisi Muhammet Hamza Sözer de alandaki uçak ve robotlar hakkında bilgi alma imkanı bulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Teknoloji

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