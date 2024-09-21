Üye Girişi
Haberler

Adana'da TEKNOFEST Başladı: İnsansız Hava Aracı Yarışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 2-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde, Kahramanmaraş'ta düzenlenen uluslararası insansız hava aracı yarışmaları sürüyor. 73 takımdan 765 yarışmacı, çeşitli parkurlarda yeteneklerini sergiliyor.

Adana'da 2- 6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları üçüncü gününde devam etti.

Türkoğlu ilçesindeki TCDD Lojistik Merkezi'nde organize edilen yarışlarda 73 takımdan 765 yarışmacı mücadelesini sürdürüyor.

Katılımcılar, İnsansız Hava Aracı kategorisindeki yarışmanın "Görüntü İşleme", "Hassas Konumlama", "Kamikaze" ve "Ağ Fırlatma" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Yarışmaya Muğla'dan katılan Emrah Arslan, AA muhabirine, ekibiyle birlikte 3 yıldır TEKNOFEST'e katıldığını belirtti.

TEKNOFEST'te elde ettikleri başarıları anlatan Arslan, "Bu yıl üçüncü katılışımız, ilk yılımızda, uluslararası alanda aynı kategoride ikincilik ödülü aldık. Geçen yıl da finalist olduk, bu yıl da yine iddialıyız. Dereceye girmek için arkadaşlarımızla çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

23 Eylül'de sona erecek uluslararası İHA yarışlarında birinci olan takıma 150 bin, ikinci takıma 120 bin, üçüncü takıma 100 bin lira ödül verilecek. Liseler arası İHA yarışlarındaysa ilk sıradaki takım 100 bin, ikinci takım 80 bin ve üçüncü takım 60 bin lira elde edecek.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Teknoloji

İnsansız Hava Aracı Havacılık Teknofest 6 Ekim Adana Uzay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz

ABD'ye uçmadan Beşar Esad'a mesaj gönderdi: Biz hazırız

 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 İnşaatta facia! Vincin halatı koptu, 2 işçi feci şekilde can verdi

2 emekçi son nefeslerini bu sepetin altında verdi
Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı

Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });