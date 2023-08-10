Activision, Call of Duty: Modern Warfare 3'ü Duyurdu

Activision, Call of Duty serisinin yeni oyunu Modern Warfare 3'ü fragman ile duyurdu. Oyunun senaryo detayları ve çıkış tarihi de paylaşıldı.

Activision, Call of Duty serisinin yeni oyunu bir fragman ile duyurdu. Beklendiği gibi Modern Warfare 3 olarak adlandırılacak yeni oyun için fragman ile birlikte senaryo detayları ve piyasaya çıkış tarihi de paylaşıldı. İşte Call of Duty,: Modern Warfare 3 oyununun detayları.

Modern Warfare 3 için daha fazla detay yolda

Yayınlanan fragman ile birlikte Call of Duty'nin yeni oyunu hakkında birçok yeni bilgiye kavuştuk. 2009'da yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare 2'nin senaryosundan devam etmesi beklenen oyun için 17 Ağustos tarihinde daha detaylı bir bilgilendirme yapılması planlanıyor.

Activision yayınladığı fragman ile birlikte ayrıca oyunun çıkış tarihini de açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Call of Duty: Modern Warfare 3, 10 Kasım tarihinde bizlerle olacak. Şirket ayrıca oyuncuların, Call of Duty: Modern Warfare II'de toplanan içeriklerin yeni oyuna aktarılabileceği müjdesini de verdi. Böylece oyuncular, önceki seriden silahlar başta olmak üzere birçok içeriği aktarabilecek.

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Yayınlanan fragmana göz attığımızda ise oyunun kötü karakterinin önceki seride olduğu gibi Vladimir Makarov olduğunu söyleyelim. Oldukça güzel sahnelere yer verilen fragmanda hem gerçek hem de oyun içi görseller ile karşılaşıyoruz.

Activision'ın yeni oyunu bilgisayarların yanı sıra PlayStation 5 ve XBox Series X/S'te de kendisine yer bulacak. Diğer yandan muhtemelen oyun piyasaya sürüldüğünde Activision Blizzard, Microsoft'un bünyesine geçmiş olacak. Uzun süren tartışmaların ardından Microsoft'un dev oyun şirketini 69 milyar dolar karşılığında satın almasının karşısında şu anda sadece İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu bulunuyor.

Activison, yeni Call of Duty: Modern Warfare 3 ile yine oyun dünyasında büyük ses getirecek gibi görünüyor. Peki siz Call of Duty serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.