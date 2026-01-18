ABD'de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı

ABD'de bir sanat galerisinde yaşanan sıra dışı protesto, yapay zeka ve sanat tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Bir üniversite öğrencisi, duvarda sergilenen yapay zeka destekli sanat eserini protesto amacıyla yerinden sökerek yemeye başladı. Olay sonrası gözaltına alınan öğrenci hakkında adli işlem başlatılırken, yaşananlar sanat çevrelerinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GALERİDEKİ ESERİ DUVARDAN SÖKÜP YEDİ

The Sun Star'ın haberine göre olay, Alaska eyaletinde bulunan Alaska Fairbanks Üniversitesi (UAF) kampüsündeki sanat galerisinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Graham Granger, yapay zeka tarafından oluşturulan ve sergi kapsamında duvara asılı olan sanat eserlerini yerinden sökerek yedi. Görgü tanıklarına göre öğrenci, eylemini bilinçli bir protesto amacıyla gerçekleştirdi.

YAPAY ZEKA SANATINA KARŞI

Polis kayıtlarına yansıyan bilgilere göre Granger, ifadesinde eylemi yapay zeka destekli sanat üretimine karşı olduğu için gerçekleştirdiğini söyledi. Sergide yer alan çalışmaların, yapay zekanın insan psikolojisi üzerindeki etkilerini konu alan bir proje kapsamında hazırlandığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kampüs güvenliği tarafından polise haber verildi. Öğrenci, "mala zarar verme" suçlamasıyla gözaltına alındı ve Fairbanks Cezaevi'ne sevk edildi. Zararın maddi boyutunun düşük olmasına rağmen, eylemin kasıtlı olması nedeniyle adli süreç başlatıldı.

HAPİS VE PARA CEZASI GÜNDEMDE

Yetkililer, öğrenci hakkında 5 bin dolara kadar para cezası ve en az 30 gün hapis cezası talep edilebileceğini açıkladı. Granger'ın önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Olay, ABD kamuoyunda yapay zekanın sanat üretimindeki rolü ve sınırlarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar eylemi "ifade özgürlüğü" olarak savunurken, birçok kişi ise protestonun sanat eserine zarar vermesini eleştirdi.