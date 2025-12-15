ABD'de başladı, tüm dünyaya yayılacak! Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!

Google, dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni bir hamleyle, gerçek zamanlı sesli çeviri özelliğini tüm kulaklık kullanıcılarına açtı. Bu özellik, Google Çeviri uygulaması üzerinden çalışıyor.

KARŞINIZDAKİNİN SÖYLEDİKLERİNİ ANLIK ÇEVİRECEK

Artık kullanıcılar, marka veya model fark etmeksizin herhangi bir kulaklık kullanarak karşılarındaki yabancı bir kişinin konuşmasını anlık olarak kendi dillerine çevrilmiş olarak duyabilecekler. Bu yenilik, özellikle seyahat edenler ve uluslararası iletişim kuranlar için önemli bir kolaylık sunuyor.

TÜM DÜNYAYA YAYILACAK

Hizmetin ilk aşamada ABD'de kullanıma sunulduğu bildirildi. Google'ın açıklamasına göre, bu kullanışlı özellik çok yakında tüm dünya geneline yayılacak.