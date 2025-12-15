Haberler

ABD'de başladı, tüm dünyaya yayılacak! Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!

Güncelleme:
Google, tüm kulaklıklara uygun gerçek zamanlı sesli çeviri özelliğini kullanıma sundu. Hizmet ilk olarak ABD'de devreye alınırken, yakın zamanda tüm ülkelerde yaygınlaşacak. Uygulama sayesinde karşınızdaki yabancının söyledikleri anlık olarak kendi dilinize çevrilecek.

  • Google, gerçek zamanlı sesli çeviri özelliğini tüm kulaklık kullanıcılarına açtı.
  • Özellik, Google Çeviri uygulaması üzerinden çalışıyor ve herhangi bir kulaklıkla kullanılabiliyor.
  • Hizmet ilk aşamada ABD'de kullanıma sunuldu ve yakında tüm dünyaya yayılacak.

Google, dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni bir hamleyle, gerçek zamanlı sesli çeviri özelliğini tüm kulaklık kullanıcılarına açtı. Bu özellik, Google Çeviri uygulaması üzerinden çalışıyor.

KARŞINIZDAKİNİN SÖYLEDİKLERİNİ ANLIK ÇEVİRECEK

Artık kullanıcılar, marka veya model fark etmeksizin herhangi bir kulaklık kullanarak karşılarındaki yabancı bir kişinin konuşmasını anlık olarak kendi dillerine çevrilmiş olarak duyabilecekler. Bu yenilik, özellikle seyahat edenler ve uluslararası iletişim kuranlar için önemli bir kolaylık sunuyor.

TÜM DÜNYAYA YAYILACAK

Hizmetin ilk aşamada ABD'de kullanıma sunulduğu bildirildi. Google'ın açıklamasına göre, bu kullanışlı özellik çok yakında tüm dünya geneline yayılacak.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
