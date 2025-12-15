ABD'de başladı, tüm dünyaya yayılacak! Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!
Google, tüm kulaklıklara uygun gerçek zamanlı sesli çeviri özelliğini kullanıma sundu. Hizmet ilk olarak ABD'de devreye alınırken, yakın zamanda tüm ülkelerde yaygınlaşacak. Uygulama sayesinde karşınızdaki yabancının söyledikleri anlık olarak kendi dilinize çevrilecek.
Google, dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni bir hamleyle, gerçek zamanlı sesli çeviri özelliğini tüm kulaklık kullanıcılarına açtı. Bu özellik, Google Çeviri uygulaması üzerinden çalışıyor.
KARŞINIZDAKİNİN SÖYLEDİKLERİNİ ANLIK ÇEVİRECEK
Artık kullanıcılar, marka veya model fark etmeksizin herhangi bir kulaklık kullanarak karşılarındaki yabancı bir kişinin konuşmasını anlık olarak kendi dillerine çevrilmiş olarak duyabilecekler. Bu yenilik, özellikle seyahat edenler ve uluslararası iletişim kuranlar için önemli bir kolaylık sunuyor.
TÜM DÜNYAYA YAYILACAK
Hizmetin ilk aşamada ABD'de kullanıma sunulduğu bildirildi. Google'ın açıklamasına göre, bu kullanışlı özellik çok yakında tüm dünya geneline yayılacak.