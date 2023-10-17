76 bin 999 TL'ye satılan iPhone 15 Pro Max'in üretim maliyeti belli oldu!

Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği Wonderlust etkinliğinde yılın en beklenen akıllı telefonlarından iPhone 15 serisini tanıttı. Özellikleri ile ilgi çeken yeni modeller fiyatları ile de insanların dikkatini çekmeyi başardı. Bugün ise iPhone 15 serisinin üretim maliyeti ortaya çıktı.

iPhone 15 serisinin üretim maliyeti ne kadar?

Akıllı telefon pazarında birbiriyle rekabet eden birçok marka bulunuyor. Android cephesindeki şirketler çok daha fazla satış yapsa da Apple ise kar oranını yükseltmeye çalışıyor. Böylelikle daha fazla kazanç sağlamayı hedefliyor. Bu konuda gözler en son tanıtılan iPhone 15 serisine çevrildi.

Apple, yeni serideki iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin fiyatını sırasıyla 799 dolar ve 899 dolar belirledi. Daha yüksek özellikler sunan üst modeller olan iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ise sırasıyla 999 dolar ve 1.199 dolar fiyatla satışa çıktı.

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Akıllı telefonların Türkiye fiyatları ise tahmin edebileceğiniz üzere çoğu kişi tarafından yüksek karşılandı. iPhone 15 modeli 49 bin 999 TL, iPhone 15 Plus 56 bin 999 TL, iPhone 15 Pro ve Pro Max ise 64 bin 999 TL ve 76 bin 999 TL olarak belirlendi. Tabii fiyatlar pahalı bulununca cihazların maliyetleri merak ediliyor.

Kısa süre önce ortaya çıkan bilgiler, iPhone 15 serisinin maliyetini ortaya koydu. Buna göre standart model olan iPhone 15'in maliyeti 423 dolar. Bu, telefonun selefine göre yüzde 16 daha pahalı olduğu anlamına geliyor.

iPhone 15 Plus modelinin maliyetinin ise selefine göre yüzde 10'luk artışla 442 dolar olduğu ortaya çıktı. O halde gelelim tepe modellere. Zira bu modeller oldukça merak ediliyor. Paylaşılan bilgilere göre iPhone 15 Pro'nun maliyeti 523 dolar iken, iPhone 15 Pro Max ise 558 dolar.

Aktarılanlara göre iPhone 15 Pro Max'in ekranı, iPhone 14 Pro Max'teki ekrana göre yüzde 10 daha pahalı. Titanyum çerçeve maliyeti yüzde 43 seviyesinde artırmışken, A17 Pro işlemcinin maliyeti ise A16 Bionic'e göre yüzde 27 daha fazla. Telefoto kamera ve tetraprizma sistemi de selefine göre 3,8 kat daha maliyetli.

İşte iPhone 15 serisinin maliyeti ve kar oranları;

ModelÜretim MaliyetiSatış Fiyatı (ABD)Kar Oranı iPhone 15423 dolar (+16%)799 dolarYüzde 88iPhone 15 Plus442 dolar (+10%)899 dolarYüzde 103iPhone 15 Pro523 dolar (+8%)999 dolarYüzde 91iPhone 15 Pro Max558 dolar (+12%)1.199 dolarYüzde 114

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