50 yıl önce fırlatılan Kosmos 482 Dünya'ya düşmek üzere!

Sovyetler Birliği tarafından 31 Mart 1972'de Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Kosmos 482 adlı uzay aracı, Venüs'e iniş yapmak üzere yola çıkmış ancak yaşanan teknik bir arıza sonucu Dünya yörüngesinde mahsur kalmıştı. Aradan geçen 50 yılı aşkın sürenin ardından, şimdi bu araç yeniden gündemde.

FIRLATMA BAŞARILIYDI ANCAK...

İniş modülünün ilk üç fırlatma aşaması başarıyla gerçekleşti. Araç Dünya yörüngesinin eşiğine kadar ulaştı ancak gezegenlerarası yolculuk için gerekli olan ek güç aracı devreye girmedi. Böylece Venüs'e ulaşması gereken araç, yörüngeden çıkamayıp Dünya çevresinde dönmeye devam etti.

Sovyetler Birliği, o dönem başarısız görevleri kamufle etmek amacıyla bu tip araçlara "Kosmos" kod adı veriyordu. Bu kapsamda istasyon, Kosmos 482 olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA ATMOSFERİNE DİRENÇLİ

NASA'nın verilerine göre aracın ağırlığı yaklaşık yarım ton. Normalde bu tür bir cisim atmosferde yanarak parçalanırdı, ancak Kosmos 482'nin durumu farklı. Venüs'ün yoğun atmosferine iniş yapacak şekilde tasarlandığı için, Dünya atmosferine dayanabilecek kadar güçlü bir yapıya sahip. Bu da aracın büyük bir kısmının yanmadan yere ulaşabileceği anlamına geliyor.

TÜRKİYE RİSK ALTINDA OLAN ÜLKELER ARASINDA

Uzay ve havacılık konularında yayınlar yapan Telegram yayıncısı Georgi Trişkin, Kosmos 482'nin olası düşme bölgeleri arasında Mısır, Suriye, Azerbaycan ve Türkiye gibi yerleşim alanlarının bulunduğunu belirtti. Trişkin, "Eğer tahmin ettiğimiz gibi saatte 242 kilometre hızla düşerse, yaratacağı patlama enerjisi birkaç yüz gram TNT'ye eşdeğer olabilir" ifadelerini kullandı.

8-14 MAYIS'TA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Bilim insanlarına göre Kosmos 482'nin Dünya'ya düşme olasılığı 8 ile 14 Mayıs tarihleri arasında. Yetkililer, düşüş anında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmaması için bölgesel hava ve uzay savunma sistemlerinin tetikte olmasını öneriyor.