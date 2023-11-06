50 Megapiksel kamera ve Helio G85 işlemciyle Poco C65 tanıtıldı!

Yükselişe devam eden Poco, yeni bir fiyat performans ürünüyle geldi. Poco C65, bugün tanıtıldı. İşte cihazın tüm özellikleri

Xiaomi çatısı altında yükselen grafiğini sürdüren Poco, bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü POCO C55'ten istediği verimi aldı. Bu gidişatı arttırmak isteyen şirket, cihazın halefi için uzun zamandır çalışıyordu. Poco C65, bugün sahne aldı.

Poco C65, 8 GB RAM ve 5000 mAh batarya sahne aldı

Bugün tanıtılan Poco C65, selefine göre bazı yükseltmeler gördü. Cihazın panelinde 90 Hz yenileme hızına ve 600 nit tepe parlaklığa sahip 6,74 inç 1600×720 piksel IPS LCD ekranın olduğunu görüyoruz. Ayrıca panelde 8 Megapiksellik özçekim kamerası bulunuyor.

Poco cihazının arka paneline baktığımızda yatay dikdörtgen kamera adasındaki ikili bir kamera dizilimine rastlıyoruz. 50 Megapiksel f/1.8 ana kameraya 2 Megapiksel f/2.4 makro lens eşlik ediyor. Ayrıca yana monteli kapasitif parmak izi tarayıcı ve özçekim kamerasıyla biyometrik kilit açma özellikleri de yer alıyor.

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18W şarj desteğine sahip 5.000mAh bataryadan beslenen Poco modelinin işlemci koltuğunda MediaTek Helio G85 yer alıyor. 6GB ve 8GB RAM seçenekleri olan cihaz siyah, mavi ve mor renk seçeneklerine sahip. Son olarak cihaz için henüz fiyat bilgilendirilmesi yapılmadı ancak şirketin uygun fiyat etiketi sunması bekleniyor.

Poco C65 özellikleri