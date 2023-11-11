50 GB veri sızdırıldı! Ünlü havacılık firması hacklendi

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay firmaları arasında yer alan Boeing, Lockbit adlı hacker grubu tarafından hacklendi.

Son yıllarda giderek artan fidye yazılımı (ransomware) saldırıları, havacılık sektöründe büyük yankı uyandırdı. Dünyanın en büyük havacılık ve uzay firmaları arasında yer alan Boeing, Lockbit adlı hacker grubu tarafından hacklendi.

Boeing hacklendi! 50 GB veri paylaşıldı

Hackerlar, havacılık devi Boeing'den "çok büyük miktarda" hassas veri elde ettiklerini ve şirketin 2 Kasım'a kadar bir fidye ödemezse bunu çevrimiçi yayınlayacaklarını açıkladı. Lockbit'in web sitesinde yayınlanan bir gönderiye göre, Boeing'den çalınan hassas veriler dün sabah saatlerinde paylaşıldı.

Boeing yaptığı açıklamada, şirketin parça ve dağıtım birimine ait bazı verilerin siber saldırıya maruz kaldığını doğruladı. Yetkililer tarafından açıklanan bilgilerde, "Bu olayla bağlantılı olarak, bir suçlu fidye yazılımı aktörünün sistemlerimizden aldığı iddia edilen bilgileri yayınladığını biliyoruz. Olayı araştırmaya devam ediyoruz. Kolluk kuvvetleri, düzenleyici otoriteler ve potansiyel olarak etkilenebilecek taraflarla iletişim halinde olacağız." ifadelerine yer verildi.

Dünyaca ünlü yazılım için siber saldırı gerçekleşti: Kullanıcı verileri çalındı!

Şirket, yapılan siber saldırının uçak veya uçuş güvenliğine bir tehdit oluşturmadığı konusunda "emin" olduklarını duyurdu. Ancak yetkililer, Lockbit'in savunma veya diğer hassas verileri alıp almadığı konusunda yorum yapmayı reddetti.

Trend Micro, geçtiğimiz yıl Lockbit ekibinin dünya genelinde siber saldırılarını artırdığını tespit etti. ABD, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler Lockbit'in yaygın hedefleri arasında yer alıyor.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı'na (CISA) göre Lockbit grubu 1.700 ABD kuruluşuna sızmayı başardı. İlk kez Ocak 2020'de Rus menşeili siber suç forumlarında ortaya çıkan Lockbit ekibinin geçtiğimiz haftalarda Çin bankası olan ICBC'ye de saldırdığı iddia ediliyor.