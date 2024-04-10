2025 Audi S3: İç ve dış tasarımda yeniliklerle tanıtıldı

Hem iç hem dış tasarım anlamında yenilikler getiren 2025 Audi S3 tanıtıldı. İç mekanda şimdiye kadar üretilen tüm S3 modellerini geride bırakan bir tasarım kullanan yeni Audi S3, ismi nedeniyle performanstan da ödün vermiyor. Gelin 2.0 litrelik benzinli motordan güç alan 2025 Audi S3'e yakından bakalım.

2025 Audi S3, RS3 ile aynı tork konvertörü kullanıyor!

Audi bugün sevilen spor otomobili S3'ün yenilenen versiyonunu gözler önüne sürdü. Gerek motor gerek tasarım anlamında yenilikler sunan 2025 Audi S3 ilk bakışta şimdiye kadar üretilen S3 modellerinden farklı olduğunu belli ediyor. Dış tasarım tarafında çerçeveli ızgarası, ince tasarım LED Matrix farları ile büyüleyen yeni Audi S3, difüzörü, egzoz ucu ve büyük jantları ile S3 görünümünü tamamlıyor.

İç tarafta da S3 rüzgarı estiren Audi, RS logolu spor direksiyon, tasarımı değiştirilen spor koltuklar ve çok fonksiyonlu hayalet göstergesi ile güçlü bir araç kullandığınızı hissettiriyor. Geniş orta ekran, dijital klima kontrol ünitesi, yeni vites kolu ve arka yolcu konfor paneli ile teknoloji dolu olduğunu ilk andan hissettiren 2025 Audi S3, siyah tavan, alüminyum – piyano siyahı trimler ve uzun klima menfezleri iç mekanda kullanıcının gözüne hitap etmeyi başarmış.

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Kaputun altına 2.0 litre dört silindirli TFSI motoru yerleştiren Audi, bu motor ile 328 beygir ve 420 Nm tork sunuyor. Bu sayede sıfırdan 100 km/h hıza 4,7 saniyede ulaşan 2025 Audi S3, 250 km/h azami hıza ulaşabiliyor. Yedi vitesli S tronic şanzıman ile hem güç hem yakıt tasarrufu sunan yeni S3, RS3 ile aynı tork konvertörü kullanıyor. Bu sayede değişken tork dağıtımını başarılı bir şekilde gerçekleştiren 2025 S3, gelişmiş gaz kelebeği tepkisini aktif eden Dynamic Plus modu ile arka tekerleğe mümkün olduğu kadar fazla tork gönderme yetisine sahip.

S Spor süspansiyon sistemi ile standart bir Audi A3'ten 15 mm daha alçak olan yeni Audi S3, iki pistonlu kaliperleri ile hızlı gittiği kadar durabilmeyi de başarıyor. Avrupa için 55600 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulan 2025 Audi S3 rakiplerine göre tercih edilebilir bir model olduğunu ilk görüşte belli ediyor. Siz yeni Audi S3'ü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.