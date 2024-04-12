2024 Yılında Steam'de En Popüler PC Oyunları Belli Oldu

Oyun dünyasındaki değişim tüm hızıyla devam ediyor. Gün geçtikçe yeni bir yapımın piyasaya sürüldüğü sektörde bazen oyunlar öylesine popüler oluyor ki aylarca adından söz ettiriyor. Peki 2024 yılı itibariyle oyun sektöründeki en popüler yapımlar hangileri? İşte Steam en popüler PC oyunları!

Steam en popüler PC oyunları listesi – Güncel

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanları listesini kısa bir süre önce güncelledi. Buna göre geçen hafta liderliği geri alan Counter-Strike 2 bu hafta da en üst sırada karşımıza çıktı. Listenin ikinci sırasında ise Helldivers 2 yer alıyor.

Listenin üçüncüsü Valve'ın el konsolu Steam Deck oluyor. Ancak markanın konsolunun oyunlarla birlikte listeye sokulma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi maalesef mevcut değil. Dördüncü sırada Call of Duty bizleri karşılıyor. Son olarak beşinci sırada Content Warning ve altıncı sıradaysa PUBG yer alıyor.

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İşte geçen hafta Steam platformundaki en popüler PC oyunları:

Counter-Strike 2

Helldivers 2

Steam Deck

Call of Duty

Content Warning

PUBG

Apex Legends

Call of Duty: Modern Warfare III – BlackCell (Season 3)

Cyberpunk 2077

The Elder Scrolls Online

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi oyun kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.