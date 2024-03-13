2024 Yılında En Popüler PC Oyunları Belli Oldu

2024 yılı itibariyle milyarlarca dolarların döndüğü oyun dünyasında günden güne yeni bir yapım piyasaya sürülüyor. Tabii, seçeneklerin bir hayli fazla olması özellikle Türk oyuncuları bir hayli zorluyor. Zira gelen zamlardan dolayı bir oyun satın almadan önce çok dikkatli olunmalı ve mantıklı karar verilmeli. İşte burada hangi yapımın daha popüler olduğu gibi detaylar bir hayli önemli. Peki 2024 yılı itibariyle en popüler PC oyunları hangileri? İşte Steam en popüler oyunlar!

En popüler PC oyunları listesi – Güncel

Steam ile ilgili paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanları listesini yine güncelledi. Buna göre geçtiğimiz en popüler PC oyunları listesine baktığımızda zirvede herhangi bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Zira birkaç haftadır zirvede bulunan Helldivers 2 yine en üst sıradan karşımıza çıkıyor.

Listenin ikincisi FPS türünün önde gelen isimlerinden Counter-Strike 2 oldu. Üçüncü sıradaysa Valve'ın el konsolu Steam Deck karşımıza çıkıyor. Ancak markanın konsolunun oyunlarla birlikte listeye sokulma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi maalesef mevcut değil. Dördüncü sırada ise PUBG yer alıyor. Listenin bir sonraki sırasında ise Apex Legends karşımıza çıkıyor. Altıncı sıradaysa Dragon's Dogma 2 bulunuyor.

Steam'deki kaç oyunu Steam Deck'te oynayabilirsiniz?

Helldivers 2

Counter-Strike 2

Steam Deck

PUBG

Apex Legends

Dragon's Dogma 2

Last Epoch

Destiny 2

Forza Horizon 5

Supermarket Simulator

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi oyun kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!