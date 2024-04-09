2024'ün birinci çeyreğinde PC satışlarında büyüme görüldü

ABD merkezli araştırma şirketi International Data Corporation, (IDC) 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin bilgisayar satışları raporunu yayınladı. Bu rapora göre PC satışlarında nihayet bir büyüme görüldü. İşte söz konusu veriler…

2024'ün birinci çeyreğine ilişkin PC satışları raporu

Rapora göre yılın ilk çeyreğinde toplamda 59.8 milyon PC sevkiyatı yapıldı. Bu rakam, 2023'ün ilk çeyreğinde 56.9 milyondu. Bu bağlamda yıllardır süren düşüşün nihayet durduğunu söyleyebilmek mümkün. En çok satan üreticiler de belli oldu.

Verilere göre en çok satan bilgisayar üreticisi, Lenovo oldu. Toplam 13.7 milyon sevkiyat gerçekleştiren şirket, pazarın yüzde 23'lük dilimini elinde tutuyor. Bunu takiben, HP Inc. 12 milyon ürün sevkiyatı ile yüzde 20.1'lik pazar payı elde ederek ikinci sırada yer aldı.

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Üçüncü sırada Dell'in olduğunu görüyoruz. Firma 9.3 milyon sevkiyat gerçekleştirmişken pazar payı ise yüzde 15,5 olarak belirlendi. Apple ise 4.8 milyon satışla dördüncü sıraya adını yazdırdı. Son dönemlerde teknoloji dünyasının gündeminden düşmeyen şirket, pazarın yüzde 8,1'lik kısmını elinde tutuyor.

2024'ün ilk çeyreğine ilişkin bilgisayar satışları verileri şu şekilde;

SıraÜretici2024 Q1 Sevkiyat2024 Q1 Pazar Payı 1Lenovo13.7 milyonYüzde 23,02HP Inc.12.0 milyonYüzde 20,13Dell9.3 milyonYüzde 15,54Apple4.8 milyonYüzde 8,15Acer3.7 milyonYüzde 6,26ASUS3.6 milyonYüzde 6,17Diğer12.6 milyonYüzde 21,1Toplam59.8 milyonYüzde 100 Q1 = Birinci Çeyrek

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