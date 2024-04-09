Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

2024'ün birinci çeyreğinde PC satışlarında büyüme görüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD merkezli araştırma şirketi International Data Corporation, (IDC) 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin bilgisayar satışları raporunu yayınladı. Bu rapora göre PC satışlarında nihayet bir büyüme görüldü. İşte söz konusu veriler…

2024'ün birinci çeyreğine ilişkin PC satışları raporu

Rapora göre yılın ilk çeyreğinde toplamda 59.8 milyon PC sevkiyatı yapıldı. Bu rakam, 2023'ün ilk çeyreğinde 56.9 milyondu. Bu bağlamda yıllardır süren düşüşün nihayet durduğunu söyleyebilmek mümkün. En çok satan üreticiler de belli oldu.

Verilere göre en çok satan bilgisayar üreticisi, Lenovo oldu. Toplam 13.7 milyon sevkiyat gerçekleştiren şirket, pazarın yüzde 23'lük dilimini elinde tutuyor. Bunu takiben, HP Inc. 12 milyon ürün sevkiyatı ile yüzde 20.1'lik pazar payı elde ederek ikinci sırada yer aldı.

Microsoft'tan Apple MacBook için dikkat çeken iddia! Daha mı iyi?

Üçüncü sırada Dell'in olduğunu görüyoruz. Firma 9.3 milyon sevkiyat gerçekleştirmişken pazar payı ise yüzde 15,5 olarak belirlendi. Apple ise 4.8 milyon satışla dördüncü sıraya adını yazdırdı. Son dönemlerde teknoloji dünyasının gündeminden düşmeyen şirket, pazarın yüzde 8,1'lik kısmını elinde tutuyor.

2024'ün ilk çeyreğine ilişkin bilgisayar satışları verileri şu şekilde;

SıraÜretici2024 Q1 Sevkiyat2024 Q1 Pazar Payı1Lenovo13.7 milyonYüzde 23,02HP Inc.12.0 milyonYüzde 20,13Dell9.3 milyonYüzde 15,54Apple4.8 milyonYüzde 8,15Acer3.7 milyonYüzde 6,26ASUS3.6 milyonYüzde 6,17Diğer12.6 milyonYüzde 21,1Toplam59.8 milyonYüzde 100
Q1 = Birinci Çeyrek

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Lenovo Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ankara bayram namazı saat kaçta 2024? Ankara bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İstanbul bayram namazı saat kaçta 2024? İstanbul bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 9-10 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 9-10 Nisan BAYRAMDA HAVA DURUMU nasıl olacak? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 10 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 10 Nisan Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Nisan günün maçları nereden izlenir? Mersin bayram namazı saat kaçta 2024? Mersin bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Hatay bayram namazı saat kaçta 2024? Hatay bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bahar yeni bölüm izle! Bahar dizisi 8. bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title