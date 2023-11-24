2023'te En İyi Pile Sahip Akıllı Telefonlar Belli Oldu

DxOMark verilerine göre en iyi pile sahip akıllı telefonlar listesi açıklandı. Honor Magic 5 Lite 5G, 152 puanla birinci sırada yer alırken, Oppo Find X6 Pro ve Honor X7a da ilk üçte yer aldı.

2023 itibariyle akıllı telefon sektöründe seçenekler bir hayli fazla. Bu da yeni bir ürün satın almak isteyen kullanıcıların kafasını bir hayli karıştırıyor. Tabii burada kullanıcı ihtiyaçları ve talepleri bir hayli önemli. Peki batarya performansına önem veren kullanıcılar an itibariyle hangi modelleri tercih etmeli? İşte DxOMark verilerine göre en iyi pile sahip akıllı telefonlar!

En iyi pile sahip akıllı telefonlar – Kasım 2023

DxOMark'a göre en iyi pil performansı gösteren telefon, 152 puanla geçtiğimiz aylarda vitrine çıkan Honor Magic 5 Lite 5G oldu. 5.100 mAh pilden beslenen modeli, 151 puanla yine aynı dönemde tanıtılan Oppo Find X6 Pro takip etti.

En iyi pile sahip telefonlar listesinin üçüncüsü Honor X7a oldu. 147 puanlı cihazın pil kapasitesi ise 6.000 mAh. Dördüncü sırada ise realme GT Neo 5 karşımıza çıkıyor. 147 puanlı telefonun batarya kapasitesi ise 4.600 mAh.

En iyi kameraya sahip iPhone modelleri belli oldu!

SıraAkıllı TelefonPil puanı 1Honor Magic 5 Lite 5G1522Oppo Find X6 Pro1513Honor X7a1474Realme GT Neo 5 (240W)1475Oppo Reno 6 5G1466Realme GT Neo 2 5G1447Honor X9a1438Honor X9b1429Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon)14210Honor Magic 5 Pro14111Oppo Reno 8 5G14112Asus ROG Phone 614013Sony Xperia 10 V14014Oppo Reno 8 Lite 5G13915Huawei P60 Pro13816Nubia RedMagic 8 Pro13817Oppo A77 5G13818Sony Xperia 10 IV13819Apple iPhone 13 Pro Max13620OnePlus Nord CE 5G13621Samsung Galaxy M5113622Vivo X80 Lite 5G13623Vivo Y72 5G13624Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G13625Xiaomi 11T136

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kamera tarafındaki en başarılı akıllı telefon hangisi?