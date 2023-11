Her yıl düzenlenen ve oyun dünyasının büyük bir heyecanla beklediği Golden Joystick Ödülleri, 1983 yılından beri geleneğini sürdürüyor. Bu yıl da birbirinden heyecan verici kategorilerde birçok oyun, ödüllerle buluştu. İşte 2023 Golden Joystick Ödülleri'nde sahiplerini bulan oyunlar…

Golden Joystick Ödülleri sahipleri (2023)

Oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden Golden Joystick Ödülleri'nde verilen ödüller, oyuncular tarafından verilen oylar ile belirlendi. Buna göre yılın en iyi oyun stüdyosu Larian Studios olarak belirlendi. Bu şirket, Baldur's Gate 3'ün geliştiricisi.

Yılın en iyi oyun genişletmesi Cyberpunk 2077 için geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Phantom Liberty oldu. Öte taraftan en iyi çok oyunculu oyun Mortal Kombat 1 iken, Twitch gibi platformlarda en beğenilen yapım ise VALORANT oldu.

Herkesin merak ettiği yılın oyunu ise Baldur's Gate 3 oldu. Bu yapım aynı zamanda en iyi hikayeli oyun, en iyi görsel tasarımı ve en iyi oyun topluluğu ödülü de aldı. Golden Joystick Ödülleri gecesinde ödül alan bütün oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KategoriKazanan En İyi Hikaye Anlatımı: Baldur's Gate 3Hala Oynanıyor Ödülü: No Man's SkyEn İyi Görsel Tasarım: Baldur's Gate 3Yılın StüdyosuLarian StudiosEn İyi Oyun Genişletmesi: Cyberpunk 2077: Phantom LibertyEn İyi Bağımsız Oyun: Sea of ??StarsEn İyi VR Oyunu: Horizon Call of the MountainEn İyi Çok Oyunculu Oyun: Mortal Kombat 1En İyi Ses: Final Fantasy XVIEn İyi Oyun Fragmanı: Cyberpunk 2077: Phantom LibertyEn İyi İnternet Yayını Oyunu: VALORANTEn İyi Oyun Topluluğu: Baldur's Gate 3En İyi Oyun Donanımı: PSVR 2Çığır Açan Ödül: Coccoon / Geometric InteractiveEleştirmenlere Göre En İyi Oyun: Alan Wake 2En İyi Başrol Oyuncusu: Ben Starr, Final Fantasy XVIEn İyi Yardımcı Oyuncu: Baldur's Gate 3 – Astarion: Neil NewbornYılın Nintendo Oyunu: The Legend of Zelda: Tears of the KingdomYılın PC Oyunu: Baldur's Gate 3Yılın Xbox Oyunu: StarfieldYılın PlayStation Oyunu: Resident Evil 4En Çok Aranan Oyun: Final Fantasy 7 RebirthUGOTY (Yılın Oyunu): Baldur's Gate 3

