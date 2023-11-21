2023 Çin 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı Wuhan'da Başladı
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2023 Çin 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı, Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da başladı. Konferans kapsamında oturumlar ve sergi düzenlenecek.
WUHAN, 21 Kasım (Xinhua) -- 2023 Çin 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı, Pazartesi günü Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da başladı.
Etkinlik kapsamında iki tematik oturum ve yaklaşık 20 bağlantılı toplantının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Konferansla bağlantılı olarak "5G+ endüstriyel internet" inovasyon başarıları konusunda bir sergi de düzenleniyor.
Kaynak: Xinhua / Teknoloji