2023 Çin 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı Wuhan'da Başladı

WUHAN, 21 Kasım (Xinhua) -- 2023 Çin 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı, Pazartesi günü Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da başladı.

Etkinlik kapsamında iki tematik oturum ve yaklaşık 20 bağlantılı toplantının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Konferansla bağlantılı olarak "5G+ endüstriyel internet" inovasyon başarıları konusunda bir sergi de düzenleniyor.