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2023 Çin 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı Wuhan'da Başladı

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Teknoloji Haberleri
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2023 Çin 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı, Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da başladı. Konferans kapsamında oturumlar ve sergi düzenlenecek.

WUHAN, 21 Kasım (Xinhua) -- 2023 Çin 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı, Pazartesi günü Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da başladı.

Etkinlik kapsamında iki tematik oturum ve yaklaşık 20 bağlantılı toplantının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Konferansla bağlantılı olarak "5G+ endüstriyel internet" inovasyon başarıları konusunda bir sergi de düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Wuhan Etkinlik Teknoloji Haberler

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