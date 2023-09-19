2'nci Rail Industry Show Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı Açıldı

Eskişehir Hafif Raylı Sistemler A.Ş. (ESTRAM) standının büyük ilgi gördüğü 2'nci Rail Industry Show Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı, ETO TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Fuarda, yerli ve yabancı demiryolu sektörünün öncü kuruluşları yer alıyor.

"2'nci Rail Industry Show" Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı, ETO TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Demiryolu sektörünün yerli ve yabancı öncü kuruluşlarının yer aldığı fuarda Eskişehir Hafif Raylı Sistemler A.Ş. (ESTRAM) standı büyük ilgi gördü.

Modern Fuarcılık A.Ş. tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Rail Industry Show" Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı, ETO TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini kapılarını açtı.

21 Eylül'e kadar açık olacak fuarda raylı sistemler sektöründe faaliyet gösteren yurtiçi ve yurt dışından 60'ın üzerinde katılımcı yer alırken, AB ülkeleri başta olmak üzere Orta Asya ve Yakın Doğu'dan satın alma heyetleri de Türkiye'deki üreticilerle bir araya geliyor.

Fuarın açılış konuşmalarını, Vali Hüseyin Aksoy, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet İlker, Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, EOSB Başkanı Nadir Küpeli, Modern Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Moris Revalı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet İlker, konuşmasında Eskişehir'in bir demiryolu şehri olduğuna vurgu yaptı ve fuarın kent için çok önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Resmi açılış konuşmaları sonrası CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet İlker, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez ve beraberindeki heyet ESTRAM standını ziyaret ettiler. Heyete, ESTRAM yetkilileri tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Daha sonra İlker, Ünlüce ve beraberindeki heye,t fuarda yer alan diğer kurum ve kuruluşların stantlarını da ziyaret ettiler.

Eskişehir Hafif Raylı Sistemler A.Ş. (ESTRAM) standı ziyaretçilerden gün boyu büyük ilgi görmeye devam etti. ESTRAM Genel Müdürü Hakan Murat Bayındır, ziyaretçilere Eskişehir'in hafif raylı sistemi ve sunulan hizmetler hakkında bilgi verildiğini belirterek, "Fuar katılımcılarına, ESTRAM'ın faaliyet alanları hakkında bilgi verebilmenin mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. 2004 yılında başladığımız konforlu, güvenli ve erişilebilir kent içi raylı ulaşım hizmetini vermeye ilk günkü heyecanımızla devam edeceğiz" dedi.