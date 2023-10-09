10. Bilim ve Teknoloji Günleri Gebze'de Yüz Yüze Gerçekleştirilecek

10.Bilim ve Teknoloji Günleri 10-11-12 Ekim'de Gebze Kültür Merkezi'nde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Etkinlikte birçok firma ve C-Level yöneticileriyle 'Değer' konsepti ele alınacak. Katılım belgeli olan etkinlik tüm öğrencilere ücretsizdir.

10.Bilim ve Teknoloji Günleri 10-11-12 Ekim'de Gebze Kültür Merkezi'nde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. 10 Ekim Salı günü 10: 00'da başlayacak olan 10.Bilim ve Teknoloji Günleri; kendi alanında öncü birçok firmanın katılımıyla 3 gün boyunca sürecek ve 12 Ekim Perşembe günü sona erecek.

10.Bilim ve Teknoloji Günleri 10-11-12 Ekim'de Gebze Kültür Merkezi'nde

Her yıl iş dünyasının birbirinden önemli isimlerin katıldığı Bilim ve Teknoloji Günleri'nde, 21 şirket ve C-Level yöneticileriyle "Değer" konsepti ile sizlerle buluşmaya hazırlanıyor. HAVELSAN Ana Sponsorluğunda gerçekleşecek etkinlikte; Havelsan, Aselsan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye Uzay Ajansı, Vestel, Vakıf Katılım, MSI, IBM, Pepsico, Anadolu Grup, Anadolu ISUZU, Zorlu Holding, P&G, CarrefourSA, Assan Alüminyum, Logo Yazılım, Beymen, Prometeon, TurkNet, Eczacıbaşı, Gebze Ticaret Odası ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi şirketlerinin katılacak olmasına ek olarak Deprem Paneli gerçekleşecek.

Etkinliğe katılım belgeli olup, tüm öğrencilere ücretsizdir! Değere ortak olmak için buraya tıklayarak (okul mailinle giriş yaparak ücretsiz olarak) biletini almayı unutma. İlk ve son oturumlarda 2, diğer oturumlarda 1 çekiliş hakkı verilecek. 15 Oturuma katılıma katılım belgesi verilecektir.