Teknoloji yazarı Füsun Sarp Nebil: Yerli BiP tavsiye edilecek bir şey değil; Whatsapp'ı siliyorum...
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Teknoloji yazarı Füsun Sarp Nebil: Yerli BiP tavsiye edilecek bir şey değil; Whatsapp'ı siliyorum...

12.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:47

Whatsapp'ın veri politikalarıyla ilgili güncellemenin ardından büyük kaçış sürerken, diğer uygulamaların da güvenirliği tartışmaya açıldı.

Whatsapp'ın veri politikalarıyla ilgili güncellemenin ardından büyük kaçış sürerken, diğer uygulamaların da güvenirliği tartışmaya açıldı. Whatsapp'a alternatif olarak kullanılan Telegram ve Signal uygulamalarının açık kaynak olması sebebiyle bugün için daha güvenli olduğunu belirten T24 yazarı Füsun Sarp Nebil, "Yerli BiP tavsiye edilecek bir şey değil; Whatsapp'ı siliyorum, şimdilik Signal ve Telegram'a geçiyorum" diye konuştu.

Teknoloji yazarı Füsun Sarp Nebil: Yerli BiP tavsiye edilecek bir şey değil; Whatsapp'ı siliyorum...

Kaynak: DailyMotion.com

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