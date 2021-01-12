Teknoloji yazarı Füsun Sarp Nebil: Yerli BiP tavsiye edilecek bir şey değil; Whatsapp'ı siliyorum...

Whatsapp'ın veri politikalarıyla ilgili güncellemenin ardından büyük kaçış sürerken, diğer uygulamaların da güvenirliği tartışmaya açıldı. Whatsapp'a alternatif olarak kullanılan Telegram ve Signal uygulamalarının açık kaynak olması sebebiyle bugün için daha güvenli olduğunu belirten T24 yazarı Füsun Sarp Nebil, "Yerli BiP tavsiye edilecek bir şey değil; Whatsapp'ı siliyorum, şimdilik Signal ve Telegram'a geçiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DailyMotion.com