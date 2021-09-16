Teknoloji şirketi, Bilişim 500'de ilk üçte yer aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Teknoloji şirketi, Bilişim 500'de ilk üçte yer aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Teknoloji şirketi, Bilişim 500'de ilk üçte yer aldı

Dünya genelinde 16 ülkede faaliyet gösteren teknoloji şirketi Univera'nın en büyük bilişim şirketlerinin belirlendiği Bilişim 500'de ilk 3 şirket arasında yer aldığı açıklandı.

Dünya genelinde 16 ülkede faaliyet gösteren teknoloji şirketi Univera'nın en büyük bilişim şirketlerinin belirlendiği Bilişim 500'de ilk 3 şirket arasında yer aldığı açıklandı. BT Haber tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen raporda, 2020 verilerine göre, Univera Türkiye Merkezli CRM Yazılımı Üretici kategorisinde ilk 3'te yer aldı. Ayrıca, Türkiye Merkezli Üretici Barındırma Yönetim Hizmeti kategorisinde ise ilk 10'a girdi.

"YENİ NESİL TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Univera Genel Müdürü Merthan Kaleli, "Univera olarak uzun yıllardır yer aldığımız listede bu sene de yer almak bizi gururlandırdı. Satış, servis ve lojistik iş süreçleri için geliştirdiğimiz ve 1992'den beri sahada koşan Panorama çözümümüz Bilişim 500'de yerini alarak kendini bir kez daha ispatladı. Panoramanın 8'inci versiyonunu yeni teknolojiler ile geliştirdik ve bu yılın 4'üncü çeyreği itibarıyla kullanıma hazır" açıklamasını yaptı.

"SAAS UYGULAMALARA AĞIRLIK VERECEĞİZ"

Mobil odaklı bir firma olarak yola çıktıklarına dikkat çeken Merthan Kaleli, "Mobil odaklı yaklaşımımız bizi her zaman bir adım öteye taşıdı. Ayrıca, bu yıl bulut ortamında çalışacak, SaaS, ödediğin kadar kullan modelli yepyeni platformumuzu da duyurmak üzereyiz. Bu yeni platformumuzu mikroservis tabanlı yepyeni bir mimari ile saha servis yönetimi çözümü olarak geliştirdik" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

 Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Cansu Dere
Spor Burak Elmas Cristiano Hava Durumu Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Teknoloji şirketi, Bilişim 500'de ilk üçte yer aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 11:08:37. #1.11#