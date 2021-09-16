Teknoloji şirketi, Bilişim 500'de ilk üçte yer aldı

Dünya genelinde 16 ülkede faaliyet gösteren teknoloji şirketi Univera'nın en büyük bilişim şirketlerinin belirlendiği Bilişim 500'de ilk 3 şirket arasında yer aldığı açıklandı. BT Haber tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen raporda, 2020 verilerine göre, Univera Türkiye Merkezli CRM Yazılımı Üretici kategorisinde ilk 3'te yer aldı. Ayrıca, Türkiye Merkezli Üretici Barındırma Yönetim Hizmeti kategorisinde ise ilk 10'a girdi.

"YENİ NESİL TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Univera Genel Müdürü Merthan Kaleli, "Univera olarak uzun yıllardır yer aldığımız listede bu sene de yer almak bizi gururlandırdı. Satış, servis ve lojistik iş süreçleri için geliştirdiğimiz ve 1992'den beri sahada koşan Panorama çözümümüz Bilişim 500'de yerini alarak kendini bir kez daha ispatladı. Panoramanın 8'inci versiyonunu yeni teknolojiler ile geliştirdik ve bu yılın 4'üncü çeyreği itibarıyla kullanıma hazır" açıklamasını yaptı.

"SAAS UYGULAMALARA AĞIRLIK VERECEĞİZ"

Mobil odaklı bir firma olarak yola çıktıklarına dikkat çeken Merthan Kaleli, "Mobil odaklı yaklaşımımız bizi her zaman bir adım öteye taşıdı. Ayrıca, bu yıl bulut ortamında çalışacak, SaaS, ödediğin kadar kullan modelli yepyeni platformumuzu da duyurmak üzereyiz. Bu yeni platformumuzu mikroservis tabanlı yepyeni bir mimari ile saha servis yönetimi çözümü olarak geliştirdik" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri