Teknokent'ten Yönetici Danışmanlığı Sertifika Töreni
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Teknokent'ten Yönetici Danışmanlığı Sertifika Töreni

Teknokent'ten Yönetici Danışmanlığı Sertifika Töreni
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Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Teknokent'ten Yönetici Danışmanlığı Sertifika Töreni Dumlupınar Teknokent'te, Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle Yönetici Danışmanlığı Eğitim Programı teknik destek projesi adlı İkinci Kalkınma Ajansı Projesininin başarıyla tamamlanmasının ardından...

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Teknokent'ten Yönetici Danışmanlığı Sertifika Töreni Dumlupınar Teknokent'te, Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle Yönetici Danışmanlığı Eğitim Programı teknik destek projesi adlı İkinci Kalkınma Ajansı Projesininin başarıyla tamamlanmasının ardından 8 öğretim üyesine sertifikaları verildi.

Dumlupınar Teknokent'te Yönetici Danışmanlığı Eğitim Programı'nın sertifikaları törenle dağıtıldı.

Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez, Dumlupınar Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ve Zafer Kalkınma Ajansı ortaklığında düzenlenen eğitim programının katılımcıları olan akademisyenlerimiz yer aldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, sertifika töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Teknokentimizi, başarılı çalışma ve projeleri nedeniyle Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ersan Öz ve tüm ekibi nezdinde tebrik ediyorum. Bu programa dahil olup sertifika almaya hak kazanan öğretim üyelerimizin Kütahya ve Türkiyemize çok başarılı danışmanlık faaliyetleriyle katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum.

Prof. Dr. Ersan Öz ise, sertifika töreni yapılan eğitimin İstanbul Yönetici Danışmanları Derneğinden üç uzmanın katılımıyla Haziran ayı başında yapıldığını ve 8 gün sürdüğünü hatırlatarak, "İstanbul Yönetici Danışmanları Derneğinden üç uzmanın katılımıyla Haziran ayı başında düzenlenen eğitimde akademisyenlerimiz, bilgi ve bilgi güvenliği, ERP, kurumsallık, şirketlerde dijital dönüşüm, şirketlerde proje farkındalığı, şirketlerde finansal işlemlere uyum, teknik ve finansal danışmanlık ile ilgili temel kavramlar konusunda önemli kazanımlar elde ettiler" dedi. Prof. Dr. Öz, eğitime katılan ve aralarında Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez ve kendisinin de yer aldığı 8 akademisyenin, üzerinde Zafer Kalkınma Ajansı, Dumlupınar Teknokent ve İstanbul Yönetici Danışmanları Derneğinin logolarının da yer aldığı sertifikayı almaya hak kazandıklarını ifade ederek sözlerini tamamladı.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 23 Haziran 2021, Çarşamba/ 37 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, dumlupinar üniversitesi,

Kaynak: Habermetre

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