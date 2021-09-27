TEKNOFEST'te şampiyon olan roket takımı Adana'da törenle karşılandı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'teki Yüksek İrtifa Roket Yarışması'nda birinci olan Çukurova Üniversitesinden (ÇÜ) "1,5 Adana Wings Of The Future Roket Takımı", Adana'da törenle karşılandı.

ÇÜ Rektörlük binası önünde düzenlenen törende, İstanbul'dan dönen şampiyon takımı ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel karşıladı.

Seyhan Belediye Başkanı Ali Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in de yer aldığı programda, 5 öğrenci ve iki öğretim üyesinden oluşan takıma çiçek ve plaket verildi.

Tören sonunda konuşan Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, aldıkları başarıdan dolayı öğrenci ve danışman öğretim üyelerini tebrik etti.

Takımın danışmanlarından ÇÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı da, takım olarak daha önceki TEKNOFEST'lerden de ödüllerle döndüklerini ifade ederek, "ÇÜ olarak çok daha iyi şeyler yapabiliriz. TEKNOFEST'te çok daha iyi temsil edilmemiz gerekiyor. Umarım bu bir başlangıç olur. Adana artık güneşe kurşun atan değil roket atan bir şehir olarak anılır." dedi.

Konuşmaların ardından 1,5 Adana Wings Of The Future Roket Takımı ile protokol üyeleri fotoğraf çektirdi.