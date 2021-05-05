Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı
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Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı

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Muğla'da tam kapanma döneminde Göcek Koyu'ndaki bir yattan kameralara yansıyan görüntüler şaşkınlık yarattı. Görüntülerde lüks tekne ile denize açılan bir grubun çıplak vaziyette birbirlerinin fotoğraflarını çektiği anlar yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından çıplak fotoğraf çeken kadınlar gözaltına alındı. Kadınlardan birinin, "Müslüman ülkede fotoğraf çekmemek gerekli, yapacaksınız da sağduyulu yapın konum işaretlemeyin" sözleri pes dedirtti.

Fethiye ilçesine bağlı Göcek Koyu'nda şaşkına çeviren görüntüler kaydedildi. Tam kapanma döneminde özel yatların denize çıkmalarına izin verildiği Muğla'da vatandaşların kamerasına tekneyle denize açılan bir grubun çıplak şekilde tekne üstünde durduğu ve kamerayla birbirlerinin fotoğraflarını çektikleri anlar yansıdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

2 erkek ve 6 kadının olduğu yattaki görüntülerin sosyal medyada yayıldı. Rus haber ajansından Lider Gazetesi'nin aktarımına göre ise teknede çıplak fotoğraf çeken kadınlar 'uygunsuz davranış' gerekçesiyle gözaltına alındı. Genç kadınların polis ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

"YAPACAKSANIZ DA KONUM İŞARETLEMEYİN"

Rus televizyon ağına dahil bir kanala konuşan kadınlardan biri ise, Dubai'de çıplak fotoğraf çekimi yapan kadınların gözaltına alınmasını hatırlatarak "Müslüman ülkelerde çıplak fotoğraf çekmemek gerekli ama bunu tam olarak anlamak için hata yapmanız gerekiyor. Ama yapacaksanız mümkün olduğunca sağduyulu yapın, konum işaretlemeyin "dedi.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Ayrıca özel yatta uygunsuz görüntülerle tepki toplayan Ukraynalı turist kadınlardan bir tanesi önce sosyal medya hesabında o güne dair paylaştığı çıplak fotoğrafları kaldırdıktan kısa bir süre sonra da sosyal medya hesabını tamamen kapattı.

Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı
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