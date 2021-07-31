Teknede sıcak dakikalar! Genç eşini öpücüklere boğdu
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Teknede sıcak dakikalar! Genç eşini öpücüklere boğdu

Teknede sıcak dakikalar! Genç eşini öpücüklere boğdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

48 yaşındaki Alman model Heidi Klum, 31 yaşındaki müzisyen eşi Tom Kaulitz ile Korsika'da tatil yapıyor. Klum, eşini teknede öpücüklere boğdu. İşte detaylar...

Gün boyu denize giren, su sporlarıyla ilgilenen, yatın güvertesinde güneşlenen çifte Heidi Klum'un dört çocuğu da eşlik etti.

Klum'un eski eşlerinden dünyaya gelen çocukları tatilin keyfini çıkarırken ünlü model ve kocası Kaulitz de romantik anlar yaşadı.

Güvertede birbirlerini öpücüklere boğan ve romantik anlar yaşayan Heidi Klum ve Tom Kaulitz'in o anlarını paparazziler görüntüledi.

'YATAK ODASI' İTİRAFIYLA GÜNDEM OLDU

Kendisinden 16 yaş küçük müzisyen Tom Kaulitz ile evli olan Heidi Klum, 'yatak odası' itirafıyla gündem oldu.

"BAZI İNSANLAR YATAKTA DAHA DENEYİMLİ"

48 yaşındaki Alman model Heidi Klum, "Bazı insanlar yatakta daha deneyimli, bazıları ise daha sıkıcıdır. Eğer vahşi ve çılgınsan bunu açığa çıkarmalısın. Bazen renk katmak için çaba sarf etmek, normal kabul edilenin dışında bir şeyler yapmak iyidir" dedi.

Sözlerini sürdüren Klum, "Ben yatakta oldukça çılgınım. Partnerimi bulutların üzerine çıkarmayı seviyorum" sözleriyle ağızları açık bıraktı.

Teknede sıcak dakikalar! Genç eşini öpücüklere boğdu
Teknede sıcak dakikalar! Genç eşini öpücüklere boğdu
Teknede sıcak dakikalar! Genç eşini öpücüklere boğdu
Teknede sıcak dakikalar! Genç eşini öpücüklere boğdu
Teknede sıcak dakikalar! Genç eşini öpücüklere boğdu

Kaynak: Snob Magazin

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