Teknede doğum günü buluşması
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Teknede doğum günü buluşması

Teknede doğum günü buluşması
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Sera Tokdemir ve Sinan Çalışkanoğlu, arkadaşları Pınar Kaşgören'in doğum günü için teknede bir araya geldi. İşte detaylar...

'Kertenkele' ve 'Mucize 2' filminde birlikte rol alan yakın dostlar Sera Tokdemir ve Sinan Çalışkanoğlu, arkadaşları Pınar Kaşgören'in doğum gününü teknede kutladı.

Aile arasında yaptıkları kutlamaya Sera Tokidemir, rahmetli kaleci Göksel Gencer'den olan oğlu Boran Gencer, Sinan Çalışkanoğlu eşi Çiğdem Çalışkanoğlu ve Erhan Şen katıldı. Kutlama pandemi kurallarına göre gerçekleşti. Teknedeki doğum gününde ünlü isimler, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Teknede doğum günü buluşması
Teknede doğum günü buluşması
Teknede doğum günü buluşması

Kaynak: Snob Magazin

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