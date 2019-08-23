Tekne turunda rahatsızlanan 2 turiste yardım (2)
BAHREYNLİ TURİST ÖLDÜMuğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek Koyu'nda gezi teknesiyle tura çıkan Bahreyn uyruklu turist Dhafer Ali Rashed Ali Almascati (56), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Dalaman Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
23.08.2019 18:30
BAHREYNLİ TURİST ÖLDÜ
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek Koyu'nda gezi teknesiyle tura çıkan Bahreyn uyruklu turist Dhafer Ali Rashed Ali Almascati (56), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Dalaman Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
MUĞLA,
Kaynak: DHA