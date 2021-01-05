Tekne motoru hırsızlığına 3 tutuklama
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Tekne motoru hırsızlığına 3 tutuklama

05.01.2021 18:08 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:13
Tekne motoru hırsızlığına 3 tutuklama

İZMİR'in Foça ilçesinde takside yakalanan 4 kişinin, tekne motoru hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlendi.

İZMİR'in Foça ilçesinde takside yakalanan 4 kişinin, tekne motoru hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlendi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri dün gece, bir taksiyi durdurdu. Aracın bagajında yapılan aramada, 1 tekne motoru bulundu. Taksi şoförü E.M. ile Tahir Can İncetürk, Görkem Güven ve Cuma Aslantürk gözaltına alındı. Zanlıların ayrıca Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde 1 tekne motoru daha çaldığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlılardan taksi şoförü serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

 

Tekne motoru hırsızlığına 3 tutuklama
Tekne motoru hırsızlığına 3 tutuklama
Tekne motoru hırsızlığına 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi GÜL

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