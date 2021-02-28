Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Bulut, düzenlenen törenle uğurlandı
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Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Bulut, düzenlenen törenle uğurlandı

28.02.2021 11:56 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:17
Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Bulut, düzenlenen törenle uğurlandı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'in cenazesi, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'in cenazesi, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bulut'un cenazesi daha sonra ise, memleketi Bartın'a gönderilecek.

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait fiber tekne ile geçen cuma günü balık tutmak için denize açıldı. Teknenin alabora olmasıyla Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. İki uzman erbaş ise yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başardı. Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise suda kayboldu.Kara, deniz ve havadan gece gündüz devam eden arama çalışmaları kapsamında kayıp İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine bu gece yarısı ulaşıldı.

Hayatını kaybeden Bulut için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile Teğmen Musa Bulut'un yakınları katıldı. Tören sırasından Bulut'un yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından yaptırılan duanın arıdından evli ve iki çocuk babası Teğmen Bulut'un cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bulut'un cenazesi daha sonra memleketi Bartın'a gönderilecek.

 


Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Bulut, düzenlenen törenle uğurlandı
Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Bulut, düzenlenen törenle uğurlandı
Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Bulut, düzenlenen törenle uğurlandı
Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Bulut, düzenlenen törenle uğurlandı
Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Bulut, düzenlenen törenle uğurlandı
Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Bulut, düzenlenen törenle uğurlandı
Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Bulut, düzenlenen törenle uğurlandı
Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Bulut, düzenlenen törenle uğurlandı
Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Bulut, düzenlenen törenle uğurlandı
Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Bulut, düzenlenen törenle uğurlandı
Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Bulut, düzenlenen törenle uğurlandı
Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Bulut, düzenlenen törenle uğurlandı
Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Bulut, düzenlenen törenle uğurlandı
Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Bulut, düzenlenen törenle uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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