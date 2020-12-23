Tekme ve yumruklar havada uçuştu! Kadınların PlayStation 5 kavgası kamerada

Tanıtımı 12 Kasım'da yapılan ve oyun tutkunlarının yüksek talebi nedeniyle "yok satan" PlayStation 5, ABD'de ortalığı birbirine kattı.

SATIN ALABİLMEK İÇİN İKİ KAT PARA ÖDÜYORLAR

PlayStation 5'in Xbox Series X ve S'den daha fazla sattığı belirtiliyor. Söz konusu oyun konsolunu bulmakta zorlanan oyuncuların, cihazı yabancı ülkelerden satın alabilmek için neredeyse iki kat daha fazla ödeme yaptığı konuşuluyor.

SAÇ SAÇA KAVGA ETTİLER

Hal böyle olunca ABD'de bir teknoloji mağazasında, PlayStation 5 sırasında gerilim yaşandı. Mağazadaki iki kişi, konsol için kavgaya tutuştu. Yumruk ve tekmeli kavgada olaya karışanlardan biri, aldığı darbeler yüzünden bir süre yerden kalkamadı. O anlar, mağazadaki başka biri tarafından saniye saniye görüntülendi.