Tekman'da otluk yangını
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Tekman'da otluk yangını

12.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:55

Tekman'da otluk yangını Erzurum'un Tekman ilçesinde çıkan yangında 500 balya ot kül oldu.

Tekman'da otluk yangını

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde çıkan yangında 500 balya ot kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tekman İlçesine bağlı Erence Mahallesinde Cevdet Hocaoğlu'na ait 500 balya ot bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Yangın köy sakinleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Tekman'da otluk yangını
Tekman'da otluk yangını
Tekman'da otluk yangını
Tekman'da otluk yangını
Tekman'da otluk yangını
Tekman'da otluk yangını
Tekman'da otluk yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UĞUR BUDAK

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