Tekman'da AFAD eğitimi
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Tekman'da AFAD eğitimi

Tekman'da AFAD eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AFAD uzmanları tarafından Tekman'da eğitim semineri düzenlendi.

AFAD uzmanları tarafından Tekman'da eğitim semineri düzenlendi.

Egitim Amiri Hasan Koçak, İtfaiye Çavuşu Mensur Aslan, itfaiye eri ve eğitmen Fahri Bayram tarafından Büyükşehir Belediyesi Tekman şantiyesinde Tekman ESKİ ekibi, Tekman itfaiye ekibi ve Tekman kırsal ekibine AFAD eğitimi verdi.

Sabah saatlerinde Tekman'a gelen ekip personelleri bilgilendirdi. Yaklaşık iki saat süren eğitimin ardında personeller deprem sel çığ, ve fırtına gibi afetlerde neler yapabilecekleri konusunda bilgilendirildi.

AFAD ekibinin Tekman'dan sonra Hınıs, Karaçoban ve Karayazı ilçelerinde eğitim semineri vereceği bildirildi. - ERZURUM

Tekman'da AFAD eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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