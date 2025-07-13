Tekken kurbağası var mı?

Tekken kurbağası var mı?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangi takma adda bir kurbağa türü vardır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi takma adda bir kurbağa türü vardır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi takma adda bir kurbağa türü vardır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ TAKMA ADDA BİR KURBAĞA TÜRÜ VARDIR?

A: Mario kurbağası

B: Pacman kurbağası

C: Tekken kurbağası

D: Tetris kurbağası

Cevap : B

Tekken kurbağası var mı?

Boynuzlu Kurbağa- Pacman Frog

Boynuzlu kurbağalar kurbağalara başlangıç türü olarak önerilebilir, çünkü bakımları kolaydır. Dayanıklı türler oldukları için kolayca hastalanmayacaktır. Endişelenilecek tek durum onların agresif tavırlarıdır. Onlar etraflarında hareket eden herşeyi yemeye çalışırlar bu yüzden tek başına beslenmelidir. Beslerken parmaklarınıza dikkat etmelisiniz, çünkü özellikle büyükleri güçlü bir şekilde ısırabilir.

YARIŞMACI ORHAN TAĞMAN HAKKINDA

Orhan Tağman 32 yaşında, Kayseri'de doğmuş ve Kayseri'de yaşıyor. Erciyes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi olan Orhan Bey, aynı zamanda çiftçilik yapıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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