Tekkeköy Belediye Meclisi'nde İzmir'de hayatını kaybedenler anıldı
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Tekkeköy Belediye Meclisi'nde İzmir'de hayatını kaybedenler anıldı

02.11.2020 13:03 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:37

- Tekkeköy Belediye Meclisi'nde İzmir'de hayatını kaybedenler anıldı İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar, Tekkeköy Belediye Meclisi'nde anıldı.

- Tekkeköy Belediye Meclisi'nde İzmir'de hayatını kaybedenler anıldı

SAMSUN - İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar, Tekkeköy Belediye Meclisi'nde anıldı.

Tekkeköy Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, belediye binasında yer alan meclis toplantı salonunda yapıldı. 4'ü gündem toplam 5 maddenin görüşüldüğü toplantıya Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya başkanlık yaptı. Mecliste görüşülen tüm maddeler incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

İzmir'de yaşanan depremin ortaya çıkardığı acıların gündeme geldiği mecliste, hayatını kaybeden vatandaşlarda unutulmadı. Meclise başkanlık yapan Özkan Karakaya, "Deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlara acil şifalar diliyorum" dedi. Karakaya, eski Başbakan Mesut Yılmaz, eski Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun kaybı için de 'Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı' dileklerini iletti.

Meclis üyeleri de deprem felaketi yaşayan İzmir'in acısını paylaştıklarını dile getirdi.

Tekkeköy Belediye Meclisi'nde İzmir'de hayatını kaybedenler anıldı
Tekkeköy Belediye Meclisi'nde İzmir'de hayatını kaybedenler anıldı
Tekkeköy Belediye Meclisi'nde İzmir'de hayatını kaybedenler anıldı
Tekkeköy Belediye Meclisi'nde İzmir'de hayatını kaybedenler anıldı
Tekkeköy Belediye Meclisi'nde İzmir'de hayatını kaybedenler anıldı
Tekkeköy Belediye Meclisi'nde İzmir'de hayatını kaybedenler anıldı
Tekkeköy Belediye Meclisi'nde İzmir'de hayatını kaybedenler anıldı
Tekkeköy Belediye Meclisi'nde İzmir'de hayatını kaybedenler anıldı
Tekkeköy Belediye Meclisi'nde İzmir'de hayatını kaybedenler anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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