Tekirdağlı Bilim Adamı Prof. Dr. Yusuf Vardar'ın İsmi Memleketinde Yaşatılacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ'ın yetiştirdiği değerli bilim adamlarından olan Prof. Dr. Yusuf Vardar'ın hatırasının yaşatılması amacıyla memleketi olan Malkara ilçesinin Gönence Mahallesin'de bir caddeye doğum gününde Prof. Dr. Yusuf Vardar ismini verdi.

Malkara ilçesine bağlı Gönence Mahallesi'nde düzenlenen törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Prof. Dr. Yusuf Vardar'ın yakınları ve çok sayıda Gönence Mahallesi sakini katıldı.

"En büyük misyonlarımızdan biri ata mirasımıza sahip çıkmaktır"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende açılış konuşmasını Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul gerçekleştirdi. Konuşmasında Malkara Belediyesinin önemli misyonlarından birinin geçmişine sahip çıkmak olduğunu belirten Başkan Ulaş Yurdakul, "4,5 yıldır büyükşehir belediyemiz ile birlikte Malkara'mızın tüm eksiklerini tamamlamak adına görev yapıyoruz. Bir taraftan şehircilik ve üretim için bir taraftan da gençlerimiz ile kadınlarımız için projeler üretiyoruz. Kısacası Malkara'nın tüm sorunlarını ortadan kaldırmak için çaba harcıyoruz. Bu projeleri hayata geçirirken, en büyük misyonlarımızdan biri de Malkara'nın geçmişine, tarihine, değerlerine, kültürel yapısına, ata mirasına sahip çıkmaktı. Malkara'mızın önemli bir değerinin ismini geleceğe taşıyacağımız için bugün mutluyuz ve gururluyuz. Merhum Prof. Dr. Yusuf Vardar, 97 yıllık ömrünü bilime ve insanlığa adamış, hepimiz için çok önemli bir şahsiyettir. Bugün doğum günü olan sevgili hocamızı rahmetle, minnetle ve özlemle anıyorum. Yakınlarına da bugün burada bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki, Malkara'mız birçok Yusuf hocamız gibi birçok bilim insanını ülkemize kazandıracaktır" dedi.

"Prof. Dr. Yusuf Vardar Atatürk Cumhuriyetinin güzel bir örneğidir"

Caddeye Prof. Dr. Yusuf Vardar isminin verilmesinin güzel bir vefa örneği olduğunu söyleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Vefanın sadece İstanbul'da bir semt olmadığının en güzel örneğini bugün burada yaşıyoruz. Yusuf hocamız, genç Cumhuriyetimizin insanlarımıza nasıl bir fırsat eşitliği sunduğunun harika bir simgesidir. Bir köy çocuğunun çıkıp önemli bir bilim insanı olarak dünyaya damgasını vurması, Atatürk Cumhuriyetinin güzel bir örneğidir. Bu köy, bu ilçe, bu topraklar daha nice bilim insanları yetiştirsin. Yüzümüz her daim güneşe baksın" diye konuştu.

"Umarım bu topraklarda daha nice Yusuf Vardar'lar yetişecektir"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, önemli bir bilim insanının isminin gelecek nesillere taşınmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bugün heyecanlı ve gururluyuz. Ömrünü bilime adamış olan, Tekirdağ'ımızın önemli bilim adamı Prof. Dr. Yusuf Vardar'ın ismini, Gönence Mahallemizde bir caddeye vereceğiz. Yusuf Vardar hocamızın bilim kariyerine bakıp da hayran kalmamak mümkün değil. Bilime çok önemli katkılar vermiş bir isimdir Prof. Dr. Yusuf Vardar. 7 yüksek lisans ve 12 doktorası bulunuyor sevgili hocamızın. Bu çok ciddi bir emektir. Bu konu, Malkara Belediyemiz tarafından Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısına taşındığında, 60 Meclis Üyemiz oybirliği ile onay verdi. Bu konuyu bize getiren sevgili Malkara Belediye Başkanımız Ulaş Yurdakul'u ve onay veren meclis üyelerimizi canı gönülden kutluyorum. Tekirdağ'ımız artık kabuk değiştiriyor. Tekirdağ'a 12 sosyal-demokrat belediye başkanımız ile birlikte hizmet veriyoruz. Bu Tekirdağ için büyük bir şanstır. 11 ilçemize de önemli hizmet ve yatırımlar götürdük. Malkara ilçemize Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi olarak, çok önemli hizmetler verdik. Malkara bu bölgenin tarım ve hayvancılıktaki başkentidir. Büyükşehrin ikinci ve üçüncü dönemlerinde de Malkara Belediyesi bu hizmetleri almaya devam edecektir. Sevgili Yusuf Vardar Hocamızı rahmet ve minnetle anıyor, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Umarım bu topraklarda daha nice Yusuf Vardar'lar yetişecektir" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Gönence Mahallesi Muhtarı Süleyman Galata, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a yaptığı hizmetler dolayısıyla plaket takdim etti. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da Prof. Dr. Yusuf Vardar'ın kuzeni Erkan Vardar'a plaketini takdim ederek etkinliğe katılımından dolayı teşekkür etti. - TEKİRDAĞ