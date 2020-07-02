Tekirdağ Valisi Yıldırım, AA Tekirdağ Temsilcisi Yüce'yi kabul etti
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansı (AA) Tekirdağ Temsilcisi Gökmen Yüce'yi kabul etti.
02.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:50
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansı (AA) Tekirdağ Temsilcisi Gökmen Yüce'yi kabul etti.
Vali Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA muhabirlerine çalışmalarında başarılar diledi.
Yüce, Vali Yıldırım'a, Anadolu Ajansının deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.
Kaynak: AA